"On avait senti que certaines choses n'allaient pas" : Marc Wilmots revient sur le limogeage de Mircea Rednic

Marc Wilmots s'est expliqué sur son choix de mettre un terme à la collaboration entre le Standard et Mircea Rednic après seulement cinq journées de championnat.

Le directeur sportif du club liégeois a pris la parole à ce sujet sur le plateau de l'émission La Tribune de la RTBF, qui fêtait ses 20 ans. "Mircea Rednic, c’était mon choix, et je l’assume", a-t-il pointé.

Marc Wilmots est clair, le coach ne convenait pas comme il l’avait espéré : "J’adore Mircea, c’est un bon entraîneur, mais à un moment, on devait se rendre compte que ça ne collait pas."

"À partir de là, il fallait prendre une décision : soit je me bornais à prouver que j’avais raison, soit je reconnaissais que je me suis trompé et on agissait directement, pour le bien du club. Cette décision a été prise par Giacomo (Angellini), Pierre (François) et moi, on était alignés, sur la même longueur d’onde."

"On avait senti que certaines choses n’allaient pas, et pas seulement sur le match perdu face au Cercle, et on a tout de suite agi," poursuit-il.

Le bilan du coach Belgo-Roumain est de deux victoires, un nul et deux défaites. Mircea Rednic a été contraint de faire ses valises après avoir enchaîné deux revers de suite avec ses hommes, contre l'Union Saint-Gilloise d'abord et ensuite face au Cercle de Bruges.