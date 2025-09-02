Un contexte bien différent de celui du Standard : coup de théâtre pour Selim Amallah

Depuis deux ans et demi, Selim Amallah évoluait en Espagne. Le voici à 28 ans à un carrefour de sa carrière.

En janvier 2023, Selim Amallah avait quitté le Standard après des derniers mois pénibles, passés hors de l'équipe. Son transfert au Real Valladolid lui a permis de retrouver du temps de jeu et de découvrir la Liga. Mais le club a été relégué en deuxième division à l'issue de la saison.

Amallah a donc été prêté à Valence, afin de rester parmi l'élite espagnole. L'international marocain y a connu de bons débuts avant de perdre sa place à son retour de la CAN. Il a toutefois reçu une bonne nouvelle à son retour de prêt avec le retour de Valladolid en Liga.

Le natif d'Hautrage sort donc d'une nouvelle saison face à la crème du football espagnol, avec 3 buts et 2 assists à la clé. Mais cela à encore tourné au cauchemar pour son équipe. Valladolid a continué à faire l'ascenseur avec une fin d'exercice catastrophique, marquée par plusieurs scores très lourds.

Retrouver de la stabilité

Selim Amallah n'accompagnera toujours pas le groupe en deuxième division. Cette fois, pas de prêt au programme, mais la fin de l'aventure. Valladolid a en effet annoncé la résiliation du contrat avec son joueur.

L'ancien espoir de Mons, Anderlecht, Tubize et Mouscron est donc désormais libre de s'engager où il veut. Pour continuer son aventure en Espagne ? Il a en tout cas été cité du côté de Santander.

