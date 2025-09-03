"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Youri Tielemans s'est exprimé à propos d'un éventuel retour au Sporting d'Anderlecht en fin de carrière.

Le Diable Rouge tente tant bien que mal de suivre le club belge. Il avoue être un peu détaché, même s’il est évidemment toujours intéressé par les résultats : "Je suis un peu les résultats, mais c’est difficile de voir les matchs. On va donc dire que je suis ça de loin."

Youri Tielemans a encore quelques belles années devant lui. Âgé de 28 ans et évoluant toujours en Premier League, un retour à Bruxelles ne semble pas être pour tout de suite. Mais que dirait-il d’un retour aux sources en fin de carrière ? "C’est sûr que ça me ferait énormément plaisir de pouvoir revenir pour aider le club et montrer toute l’expérience que j’ai acquise à l’étranger," explique-t-il au micro de Sudinfo.

Lire aussi… Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

"Maintenant, je ne vais pas affirmer, du jour au lendemain, que je retourne à Anderlecht. Tout doit être aligné pour que ça se fasse. Il faut que ça soit bon pour le club, pour moi, pour ma famille."

Un retour ce serait beau

Le médian ne ferme pas la porte : "Dans le football, tout peut arriver, tout peut aller très vite. Ce serait beau, évidemment, mais je ne veux pas en faire une promesse."

Il espère en tout cas qu’Anderlecht parviendra à se relever après un début de saison compliqué : "Ce qui est certain, c’est mon envie de revoir ce club s’illustrer au niveau où il doit être."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Anderlecht
Belgique
Youri Tielemans

Plus de news

Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

14:40
📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

📷 Les Diables Rouges sont arrivés en Allemagne avant d'affronter le Liechtenstein

14:20
Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

Jérémy Doku prépare son retour à Anderlecht : "Ça fait longtemps, on dirait que j'ai 30 ans"

12:20
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

15:00
Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

Le guide complet des supporters belges : tout ce qu'il faut savoir sur Vaduz et le Liechtenstein

10:00
Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

Avec Romelu Lukaku et Michael Verschueren à ses côtés, Marc Coucke veut redessiner l'avenir d'Anderlecht

13:30
75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

75 buts, 17 millions d'euros : pourquoi le Sporting d'Anderlecht vend-t-il si mal ?

11:40
3
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Rits - Doumbia - Dimata

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Rits - Doumbia - Dimata

14:00
Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

Anderlecht avec Luis Vazquez en pointe pour les semaines à venir ? Le plan d'Olivier Renard

11:20
Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

10:30
OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

OFFICIEL : le KRC Genk a trouvé le remplaçant de Tolu Arokodare

14:00
La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

La Belgique ou le Maroc ? Anouar Ait El Hadj revient sur son choix de sélection

12:00
Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"

Romelu Lukaku dévoile ses pires déceptions avec les Diables : "J'ai tout pété dans le vestiaire"

09:00
1
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

12:40
"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

"Cela n'a pas été une décision facile" : un ancien du Standard raccroche les crampons à 37 ans

13:00
Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

Peur d'un scénario à la RWDM ? La sérieuse mise en garde des supporters d'Anderlecht à la direction

08:00
Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato

07:20
Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

07:00
Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

Affaire à saisir ? Une ancienne tête brûlée du Club de Bruges est désormais sans club

11:00
L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

09:30
OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Kasper Dolberg quitte Anderlecht et fait son retour dans l'un de ses anciens clubs

23:13
1
"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

"Ce ne peut être qu'un avantage" : De Cuyper se réjouit de rejouer avec ses ex-coéquipiers à Bruges avec la Belgique

07:40
Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

08:30
Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

17:30
Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

Voici pourquoi rien ne garantit que Wouter Vandenhaute ne sera plus président d'Anderlecht vendredi soir

21:20
Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

Pourquoi le marché des transferts belge ne ferme-t-il que le 8 septembre ? Voici la réponse

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/09: Dolberg - Servais - Pflücke

23:13
Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

Andi Zeqiri vers un retour au Standard de Liège ?

23:00
La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

La déception estivale du Standard : les Rouches devaient vendre Matthieu Epolo

22:20
Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Pro League veut recruter un joueur de l'Union Saint-Gilloise

22:40
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau flanc droit d'expérience pour concurrencer Antoine Bernier

21:40
Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

Pisté par le Standard il y a peu, Mathis Servais pourrait finalement rejoindre un autre club de Pro League

22:00
Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

Malick Fofana finalement disponible avec les Diables Rouges après sa sortie sur blessure ? Le verdict est tombé

19:30
Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

Hakim Sahabo écarté par sa propre équipe nationale : voici pourquoi

21:00
Kasper Dolberg à l'Ajax, ça coince : les négociations sont difficiles

Kasper Dolberg à l'Ajax, ça coince : les négociations sont difficiles

16:30
3
OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

OFFICIEL : le remplaçant d'Alessio Castro-Montes à l'Union Saint-Gilloise est connu

20:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved