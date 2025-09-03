"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

Youri Tielemans s'est exprimé à propos d'un éventuel retour au Sporting d'Anderlecht en fin de carrière.

Le Diable Rouge tente tant bien que mal de suivre le club belge. Il avoue être un peu détaché, même s’il est évidemment toujours intéressé par les résultats : "Je suis un peu les résultats, mais c’est difficile de voir les matchs. On va donc dire que je suis ça de loin."

Youri Tielemans a encore quelques belles années devant lui. Âgé de 28 ans et évoluant toujours en Premier League, un retour à Bruxelles ne semble pas être pour tout de suite. Mais que dirait-il d’un retour aux sources en fin de carrière ? "C’est sûr que ça me ferait énormément plaisir de pouvoir revenir pour aider le club et montrer toute l’expérience que j’ai acquise à l’étranger," explique-t-il au micro de Sudinfo.



Lire aussi… Peu à gagner, tout à perdre : cette trêve pourrait marquer un tournant dans l'histoire de Loïs Openda chez les Diables

"Maintenant, je ne vais pas affirmer, du jour au lendemain, que je retourne à Anderlecht. Tout doit être aligné pour que ça se fasse. Il faut que ça soit bon pour le club, pour moi, pour ma famille."

Un retour ce serait beau

Le médian ne ferme pas la porte : "Dans le football, tout peut arriver, tout peut aller très vite. Ce serait beau, évidemment, mais je ne veux pas en faire une promesse."

Il espère en tout cas qu’Anderlecht parviendra à se relever après un début de saison compliqué : "Ce qui est certain, c’est mon envie de revoir ce club s’illustrer au niveau où il doit être."