Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

Deux pistes sérieuses du Sporting Anderlecht cet été ont trouvé un nouveau club en toute fin de mercato. L'une disputera la Premier League tandis que l'autre évoluera en Serie A.

Anderlecht a tenté le coup pour recruter David Odogu mais aussi Jonah Kusi-Asare lors de ce mercato estival. Le premier cité évoluait à Wolfsburg tandis que le second était au Bayern.

Les deux joueurs ont cependant trouvé un autre défi. Le désormais ex-joueur de Wolfsburg a rejoint l’AC Milan pour sept millions d’euros plus trois millions de bonus. Le défenseur a paraphé un contrat jusqu’en juin 2029.

En ce qui concerne Jonah Kusi-Asare, il a quitté le Bayern pour rejoindre Fulham sous forme de prêt payant, estimé à 4 millions d'euros selon Transfermarkt. La DH Les Sports révèle qu’Anderlecht n’a pas pu s’aligner financièrement pour recruter l’attaquant.

Le Suédois avait obtenu quelques minutes de jeu avec le Bayern en début de saison contre Leipzig. Il avait remplacé Harry Kane à la 86e minute de jeu. Le jeune talent de 18 ans attend maintenant de faire ses grands débuts dans le club londonien.

Les deux pistes anderlechtoises ont donc trouvé des défis dans les plus grands championnats européens. Reste à voir s’ils parviendront à s’y imposer.