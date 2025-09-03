Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

Depuis deux ans, Landry Dimata évoluait en Turquie. Le voici qui change de crèmerie, avec une destination assez inattendue à la clé.

Landry Dimata a pas mal bourlingué depuis son départ d'Anderlecht en 2021 : un transfert à plus de deux millions à l'Espanyol Barcelone, un prêt au NEC Nimègue, un transfert définitif en Turquie. Du côté de Samsunspor, l'ancien espoir du Standard a croisé quelques figures connues du championnat belge.

Aux côtés d'Arbnor Muja ou encore Marius Mouandilmadji s'est surtout illustré lors de sa deuxième saison : il reste sur un exercice à 7 buts et 4 assists en Süper Lig. Mais l'heure est à nouveau au déménagement.

Bientôt des retrouvailles...avec Vincent Kompany

Samsunspor a en effet annoncé le transfert de son attaquant dans le club du FC Pafos. Pourquoi diable signer dans le championnat chypriote ? La carotte de la Ligue des Champions n'y est sans doute pas étrangère.

Pafos a en effet réalisé l'exploit de se qualifier pour la phase de ligue de la C1. Après avoir passé trois tours de qualification, ce club ambitieux drivé par le milliardaire russe Roman Dubov va disputer des matchs de prestige face à des adversaires tels que le Bayern Munich, Chelsea, Juventus, Villareal et l’AS Monaco. Une occasion unique pour les joueurs de se montrer.

Les Chypriotes avaient déjà mis en avant ces perspectives européennes pour formuler une proposition à Andi Zeqiri. Mais le Suisse a décliné l'offre. Pafos s'est donc tourné vers Dimata comme nouvelle attaquant de pointe, avec cette fois un contrat de trois ans à la clé.