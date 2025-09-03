OFFICIEL : le Sporting de Charleroi recrute un nouveau concurrent à Antoine Bernier

Le Sporting de Charleroi a officialisé l'arrivée d'un nouvel attaquant ce mercredi. Filip Szymczak rejoint les Zèbres.

Le Polonais de 23 ans rejoint le club en prêt avec option d'achat. Il arrive en provenance de son pays natal et de son club formateur, le Lech Poznan.

La position principale de Filip Szymczak est ailier droit. Il peut cependant également évoluer sur le côté gauche de l'attaque mais aussi sur le front.

De la concurrence pour Antoine Bernier

Après la signature d'un autre flanc droit ce mardi, Patrick Pflück, les Zèbres continuent donc de se renforcer en attaque. Ces deux transferts apporteront de la concurrence à Antoine Bernier.

Les deux nouvelles recrues pourraient faire leurs débuts officiels après la trêve. Les Carolos se déplaceront à Bruges pour affronter le Cercle le dimanche 14 septembre.

Après cinq rencontres disputées (une de moins que la plupart des autres équipes), les Zèbres ont récolté six points sur les 15 possibles. Samedi, les hommes de Rik De Mil ont d'ailleurs connu leur premier succès en venant à bout de Dender à la maison (3-1).