Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !
L'Union Saint-Gilloise a créé la surprise en officialisant un renfort de dernière minute. Ivan Pavlic rejoint le club de la capitale.
C’était la surprise du jour en Jupiler Pro League. L’Union Saint-Gilloise a profité des dernières heures du mercato pour surprendre tout le monde. Pas une rumeur, pas un indice, seulement une annonce publiée sur X (ex-Twitter).
Derrière ce coup de com, se cache l’arrivée d’un milieu de terrain belgo-néerlandais de 23 ans. Formé à l’Antwerp dès l’âge de 15 ans, Ivan Pavlic a choisi de continuer sa progression ailleurs. Son parcours l’a mené au Portugal.
Au FC Paços de Ferreira, il a pris une nouvelle dimension. En deuxième division portugaise, il a disputé 36 matchs la saison dernière, ponctués de 2 buts et 2 passes décisives.
Il est lié au club bruxellois jusqu’en 2029. Sa valeur marchande est estimée à 300 000 euros selon Transfermarkt.
Avec ce renfort inattendu, l’Union confirme son flair pour dénicher des talents aux parcours atypiques. Pavlic aura l’occasion de s’imposer en Pro League.
🟡🔵 Exclusive news confirmed!— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 3, 2025
✅ Ivan Pavlić joins Union Saint-Gilloise!
It’s a typical Union transfer: Pavlić (23) is an all-round central midfielder joining from Portuguese second-division club Paços Ferreira. The Dutchman with a Belgian passport brings quality on the ball,… pic.twitter.com/5Q2IUoF3z5
