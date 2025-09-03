Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

L'Union Saint-Gilloise a créé la surprise en officialisant un renfort de dernière minute. Ivan Pavlic rejoint le club de la capitale.

C’était la surprise du jour en Jupiler Pro League. L’Union Saint-Gilloise a profité des dernières heures du mercato pour surprendre tout le monde. Pas une rumeur, pas un indice, seulement une annonce publiée sur X (ex-Twitter).

Derrière ce coup de com, se cache l’arrivée d’un milieu de terrain belgo-néerlandais de 23 ans. Formé à l’Antwerp dès l’âge de 15 ans, Ivan Pavlic a choisi de continuer sa progression ailleurs. Son parcours l’a mené au Portugal.

Au FC Paços de Ferreira, il a pris une nouvelle dimension. En deuxième division portugaise, il a disputé 36 matchs la saison dernière, ponctués de 2 buts et 2 passes décisives.

Il est lié au club bruxellois jusqu’en 2029. Sa valeur marchande est estimée à 300 000 euros selon Transfermarkt.

Avec ce renfort inattendu, l’Union confirme son flair pour dénicher des talents aux parcours atypiques. Pavlic aura l’occasion de s’imposer en Pro League.