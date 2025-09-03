Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

Annoncé sur le départ depuis des mois, Yari Verschaeren n'a toujours pas bougé. À l'étranger, son nom circule pas mal.

La dernière rumeur concerne Yari Verschaeren. On parle d’un intérêt venu de Turquie, même si rien n’est confirmé. Selon la presse locale, Trabzonspor suivrait le milieu de 24 ans.

Verschaeren entame sa dernière année de contrat au club. Le directeur sportif Olivier Renard aimerait récupérer de l'argent, mais le joueur n'est pas pressé. Le milieu de terrain vise des championnats plus prestigieux que la Turquie.

Une situation compliquée

Pour l’instant, il ne s’agit que de rumeurs et de spéculations. L’entourage du joueur se montre réservé, mais sans fermer complètement la porte à un transfert.

Le marché turc reste ouvert jusqu’au 11 septembre. En théorie, il reste du temps pour finaliser un accord. Anderlecht, privé de Kasper Dolberg, devra rester sur ses gardes.

Pour Verschaeren, la décision n’est pas simple. Rester à Bruxelles un an et partir libre reste une option, mais Anderlecht doit réduire un effectif trop large et alléger sa masse salariale.