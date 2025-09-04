Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

Le partage contre La Gantoise a relancé le débat des gardiens au Club de Bruges. Jackers était coupable sur l'égalisation et certains fans demandent le retour de Mignolet dans les cages.

Pour l’instant, l’entraîneur Nicky Hayen ne veut pas abandonner son système de rotation. Nordin Jackers est considéré comme l’avenir dans les buts et doit être prêt à succéder à Simon Mignolet.

Mais cette situation met le Limbourgeois dans une position délicate. La moindre erreur, aussi petite soit-elle, sera scrutée de près, alors que Mignolet n’a pas renoncé à son ambition de disputer toutes les rencontres.

Après le match, Hayen a défendu son choix d’alterner. "On change aussi les joueurs de champ, pourquoi ne pas le faire avec les gardiens ?", a-t-il lancé. Il a rappelé que sa méthode portait ses fruits : huit victoires et un nul en dix matchs officiels.

La ligne du club

Mignolet a plus de mal à accepter la situation. Toujours performant et rarement fautif, il a du mal à se contenter de quelques matchs de Ligue des champions et de la Supercoupe. À 37 ans, le gardien veut tout jouer.

Jackers souligne qu’il avait une douleur au mollet contre La Gantoise et que la rotation l’empêche de trouver du rythme. Deux semaines sans match, ce n’est pas évident pour un gardien.

Pendant la trêve internationale, un nouveau point sera fait en interne sur la répartition du temps de jeu. Tout indique qu’Hayen maintiendra la rotation au moins jusqu’à la trêve hivernale. Mais ce choix risque de tendre la relation entre le vétéran Mignolet et le jeune Jackers.