Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

À Genk, le dossier Hyeon-gyu Oh a tourné à la frustration. L'attaquant sud-coréen pensait rejoindre Stuttgart, mais son transfert est tombé à l'eau.

Stuttgart proposait 28 millions d’euros pour Hyeon-gyu Oh, l’attaquant sud-coréen de Genk. "J’ai failli tomber de ma chaise en lisant ça", a plaisanté l’analyste Hein Vanhaezebrouck dans Sporza Daily.

Pourtant, le transfert n’a pas abouti. Selon Stuttgart, le problème viendrait des tests médicaux. Mais Dimitri De Condé, directeur sportif de Genk, refuse de confirmer. "Du coup, ce garçon se retrouve avec l’étiquette d’un souci médical. C’est un gros coup pour son image", a estimé Filip Joos.

Un coup dur pour le joueur et pour Genk

Oh a perdu une belle opportunité en Allemagne et se retrouve avec une image qui pourrait lui poser problème à l’avenir. "En 24 heures, il est passé de surestimé à sous-estimé", a résumé Vanhaezebrouck avec amertume.

Genk espérait réinvestir les 28 millions d’euros dans son effectif et libérer de la place pour d’autres profils. Tout le plan est à revoir.

Genk tentera de redonner confiance à Oh et de le relancer pour la suite de la saison. Mais la désillusion est profonde, autant pour le joueur que pour son club.