L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

Le Standard s'est retrouvé une structure directionnelle cet été. Mais les questions quant à l'argent qui a permis la reprise du club restent nombreuses.

C'est Josimar qui tire la sonnette d'alarme. A-CAP est toujours impliqué d'une manière ou d'une autre dans la reprise du Standard. Derrière l'arrivée aux commandes de Giacomo Angelini, la réalité semble plus opaque.

Comment cela est-il possible ? Sur papier, A-CAP, bailleur de fonds de 777 Partners a fait place nette. Sauf que Josimar rapporte qu'Angelini a investi avec de l'argent provenant...d'A-CAP.

Racheter un club avec l'argent du propriétaire précédent ? Une bien curieuse pratique

Le média norvégien prétend avoir mis à jour les flux financiers de la transaction de rachat. L'argent pour le rachat et l'augmentation de capital qui a suivi sont étroitement liés aux mouvements financiers de l'entreprise américaine.

Pire encore : le montant total - soixante millions d'euros pour le rachat et près de trente millions pour l'augmentation de capital - se révèlent être des prêts accordés par la holding du président d'A-CAP, Kenneth King.

Cela risque d'entraîner à court terme un nouveau cercle vicieux pour le Standard. Ces prêts - avec des taux d'intérêt allant jusqu'à 11% - doivent en effet être remboursés. La dette du Standard n'a-t-elle pas grossi au cours des derniers mois au lieu d'être apurée ? C'est une conséquence à craindre.