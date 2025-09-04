Malgré les efforts de Lierse, le successeur d'Euvrard est en route vers Dender

Sauf retournement de situation, le départ de Jay Shoffner de Lierse vers Dender ne serait plus qu'une question de temps.

Dimanche, Jay Shoffner pourrait ne plus être sur le banc de Lierse, qui affronte Merelbeke en Coupe. Pourtant, le club veut à tout prix garder son entraîneur.

Mardi, le président Luc Van Thillo a rencontré Shoffner pour le convaincre de rester. Mais Dender semble en bonne position d'attirer l’Américain et d’en faire le successeur de Vincent Euvrard, récemment parti au Standard.

Il y a trois jours, nous annoncions que Shoffner était un candidat sérieux pour Dender. Timmy Simons paraissait favori, mais le club s’est tourné vers la Challenger Pro League, où Shoffner entraîne Lierse depuis fin 2023.

Indemnité de départ

Dender et Shoffner ont eu plusieurs discussions la semaine dernière. Dernier de la Jupiler Pro League, Dender compte sur lui pour redonner un nouvel élan à l’équipe.

Le vrai obstacle reste son contrat en cours avec Lierse. Le club de Challenger Pro League réclamera forcément une indemnité de départ.

Avec 3 points sur 12, Lierse est en bas du classement de D1B et a déjà changé trois fois d’entraîneur ces dernières années, souvent dès le début de saison. Un quatrième départ fragiliserait encore davantage la stabilité du club.