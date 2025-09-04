Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?
Photo: © photonews
Michal Skoras pourrait bien quitter le Club de Bruges cet été. Un autre club de Pro League veut le recruter.

Il s'agit de La Gantoise. L'équipe serait même proche de finaliser le deal, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri.

Le joueur est estimé à 2,5 millions d'euros selon Transfermarkt. Un accord de trois millions d'euros, soit 500 000 euros de plus, est actuellement en négociation.

Les négociations seraient même en bonne voie. Seuls quelques détails seraient encore à régler avec le camp du joueur. Un accord complet devrait être trouvé dans les 24 prochaines heures.

Le Polonais est pour le moment sous contrat avec les Blauw en Zwart jusqu'en juin 2027. Il avait rejoint le club à l'été 2023 en provenance du Lech Poznan.

Avec les Brugeois, le joueur a disputé un total de 90 matchs pour six buts inscrits et huit passes décisives délivrées. Un bilan assez faible pour un ailier.

