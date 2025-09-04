Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

Zan Rogelj s'apprête à quitter le Sporting de Charleroi après deux ans passés au club. Le Slovène va rejoindre un club polonais.

C'est ce que révèle Sudinfo, il va signer au Wisla Plock. L'équipe est actuellement en tête du championnat de son pays après sept journées. Les hommes de Mariusz Misiura ont réalisé un joli 16 sur 21.

Le staff et la direction estimaient que le joueur n’apportait pas assez de concurrence au poste de latéral droit. Charleroi voulait donc absolument lui trouver une porte de sortie cet été.

Il va donc s'envoler pour la Pologne sous forme d'un prêt avec option d'achat. À savoir que selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 700 000 euros.

Un troisième départ carolo vers la Pologne

Après le départ de Jérémy Petris vers Watford, c'est un autre latéral droit qui va s'en aller. Le club compte bien faire confiance à Kevin Van Den Kerkhof, arrivé cet été en prêt en provenance du FC Metz.

Zan Rogelj est le troisième Zèbre qui va rejoindre la Pologne lors de ce mercato estival. Stelios Andreou a signé au Widzew Lodz tandis que Youssuf Sylla a rejoint le Jagiellonia Białystok.