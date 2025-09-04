Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

Dans son équipe idéale des Diables Rouges, Hein Vanhaezebrouck ne retient pas Wout Faes, absent de la sélection. Son absence n'est d'ailleurs pas anodine, pense-t-il.

Les Diables Rouges s’attaquent cette semaine à une nouvelle étape de leur campagne qualificative pour la Coupe du monde, avec deux rendez-vous face au Liechtenstein et au Kazakhstan. L’objectif est clair : engranger des points pour consolider leur position.

Dans le podcast Sjotcast du Nieuwsblad, Hein Vanhaezebrouck a livré sa vision de l’équipe idéale. Un onze dans lequel ne figure pas Wout Faes.

"L’ancien sélectionneur s’est appuyé sur Faes, aux côtés de Theate ou Debast. Le nouveau a poursuivi sur la même voie, avec Faes. Aujourd’hui, nous avons un problème : il n’a pas été convoqué", a souligné le coach gantois.

"Officiellement, il est écarté, car en plein transfert ? Pourtant, Openda et Vanhoutte étaient dans la même situation et ont bien été appelés. Faes, lui, ne joue pas et subit même les sifflets de ses propres supporters."

Pour Vanhaezebrouck, le constat est inquiétant : "Cela veut dire quelque chose. Derrière, ça ne tourne pas rond. Faes a eu la confiance et les titularisations, mais les problèmes demeurent."