Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

Seraing et le Beerschot ont validé leur billet pour les 16es de finale de la Croky Cup. Les Métallos se sont imposés à Houtvenne, tandis que les Anversois ont fait la différence à Virton.

La Croky Cup se jouait ce vendredi soir avec plusieurs matchs au programme. Parmi eux, Houtvenne recevait Seraing et Virton affrontait le Beerschot. Deux duels pour décrocher une place en 16es de finale.

Seraing cherche sa qualification

La première période à Houtvenne a été pauvre en occasions Les deux équipes se sont neutralisées avant que le RFC Seraing ne fasse la différence après l’heure de jeu.



Soumah Abbad a débloqué la situation à la 69e minute, puis Bouchentouf a scellé la victoire quinze minutes plus tard. Les Métallos s’imposent 0-2 et poursuivent leur parcours.

Virton pas à la hauteur du Beerschot

Du côté de Virton, pensionnaire de D1 ACFF, l’objectif était de rivaliser avec le Beerschot, solide équipe de Challenger Pro League. Les Anversois ont pris l’avantage grâce à Oscar Vargas dès la 13e minute.

Virton a tenté de revenir, sans succès. Le Beerschot, fort de son expérience, a géré son avance jusqu’au bout et rejoint lui aussi les 16es de finale de la Croky Cup.