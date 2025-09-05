Le Standard a fait son choix concernant un potentiel retour d'Andi Zeqiri

C'est une rumeur qui a enflammé les supporters du Standard de Liège en ce début de semaine : Andi Zeqiri était cité pour un potentiel retour au Standard. Le joueur ne devrait cependant finalement pas signer en bord de Meuse.

Sudinfo avait révélé que le camp liégeois était en discussions pour recruter l'avant-centre. Un transfert définitif était évoqué.

Les dirigeants du Standard ont cependant jugé que le montant demandé pour un joueur en fin de contrat en juin 2026, ainsi que la prise en charge de son salaire (1,6 million d'euros), étaient trop élevés, explique le média. Selon Transfermarkt, la valeur marchande du Suisse est estimée à 4 millions d'euros. Un achat quelque peu en dessous de cette somme semble avoir été envisagé par la direction liégeoise, mais il n'en sera finalement rien.

Dennis Ayensa va rester au Standard

Le buteur Dennis Ayensa, courtisé en Turquie, devrait rester en Belgique, précise également Sudinfo. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux départs dans le secteur offensif.

Le matricule 16 espère attirer des joueurs à vocations défensives. Annoncer l’arrivée d'un ou deux joueurs d'ici la fin du mercato serait un objectif pour le club.



Plus d’informations devraient bientôt tomber au sujet de possibles renforts dans ce secteur. Le Standard parviendra-t-il à dénicher un voire deux jolis transferts ? Seul l’avenir nous le dira.