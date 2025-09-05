Un Américain pour remplacer Vincent Euvrard à Dender ? Le coach étranger a tranché

Photo: © photonews

Après une semaine pleine de rumeurs et d'incertitudes, Jay Shoffner a décidé de rester fidèle au Lierse. Le technicien américain de 47 ans, fortement annoncé du côté de Dender, a finalement opté pour la continuité.

L’histoire a commencé lorsque Shoffner a montré de l’intérêt – ou a été sondé – par Dender, qui devait trouver un nouvel entraîneur après le départ de Vincent Euvrard. Une discussion en visioconférence puis une rencontre à Denderleeuw n’ont fait qu’alimenter les spéculations.

Pour Shoffner, la tentation était grande : un poste en Jupiler Pro League et la possibilité de faire venir sa femme et ses enfants en Belgique, ce qui n’est pas financièrement réalisable au Lierse. Pourtant, des doutes subsistaient. L’Américain se demandait si son style de jeu offensif correspondrait vraiment au plus haut niveau.

L’amour pour le Lierse

Face à cela, il y avait le lien qu’il avait déjà tissé en peu de temps avec le Lierse. Selon la Gazet van Antwerpen, il voit du potentiel dans le noyau actuel et prend plaisir au défi de faire progresser son jeune groupe. Après mûre réflexion, il a tranché jeudi : Shoffner reste.

Vendredi, il a annoncé sa décision à ses joueurs. "Mon amour pour le Lierse a fait la différence", a-t-il déclaré . "Je crois en cette équipe et je veux continuer à construire ici. Seule l’absence de ma famille m’a fait hésiter, mais au final, j’ai senti que c’était le bon choix."

Désormais, l’incertitude levée, le club peut se concentrer sur les derniers jours du mercato. Shoffner espère encore deux renforts offensifs supplémentaires afin que le Lierse soit armé pour une saison compétitive en Challenger Pro League. 

