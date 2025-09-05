Un jeune crack brésilien pour concurrencer Joaquin Seys au Club de Bruges ?

Photo: © photonews
Le Club de Bruges tient un véritable trésor sur le flanc gauche avec Joaquin Seys. Derrière lui, Bjorn Meijer assure le rôle de doublure, mais la direction souhaite tout de même renforcer ce poste.

Le Club de Bruges négocie l’arrivée du latéral Leandrinho en provenance de Vasco da Gama selon le journaliste et vidéaste brésilien Venê Casagrande. Les discussions portent sur un transfert définitif et sur la valeur du joueur.

L’objectif est de conclure avec lui un contrat de trois ans. Le club belge est engagé dans une véritable course contre la montre, puisque la fenêtre des transferts se clôture le 8 septembre. À seulement 20 ans, Leandrinho est considéré au centre de formation de Vasco comme un talent prometteur.

Leandrinho comme nouveau latéral gauche du Club de Bruges ?

Le défenseur a même été titulaire lors du sacre de l’équipe nationale du Brésil au championnat sud-américain en février dernier. Actuellement, toutefois, Leandrinho bénéficie de peu de temps de jeu sous les ordres de l’entraîneur Fernando Diniz.

Est-ce qu’il pourra directement s’imposer comme titulaire chez les Blauw en Zwart ? Cela paraît peu probable, surtout au vu des belles prestations livrées par Joaquin Seys ces derniers mois.

Le joueur a même récemment été sélectionné pour la première fois avec la Belgique. Il a cependant dû déclarer forfait contre le Liechtenstein en raison d’une légère gêne.

