Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

Ce samedi en conférence de presse, Rudi Garcia a confirmé qu'il y aurait du changement dans le onze des Diables pour la réception du Kazakhstan. Qui pourrait en profiter ?

Matz Sels au lieu de Thibaut Courtois ?

Thibaut Courtois a montré patte blanche en disputant un match dont beaucoup de mauvaises langues imaginaient qu'il se retirerait par manque d'enjeu. Il a passé une soirée très tranquille, et il y a de grandes chances que le Kazakhstan se procure plus d'occasions que le Liechtenstein.





Mais après sa petite alerte la semaine passée, on peut s'attendre à ce que Rudi Garcia ne prenne aucun risque, en accord avec le Real Madrid et laisse Matz Sels retrouver le Lotto Park et son ancien public d'Anderlecht. Ce serait un beau geste pour le portier de Nottingham Forest.

La première titularisation de Diego Moreira ?

Joaquin Seys aurait peut-être pu obtenir sa première titularisation, à Vaduz ou ce dimanche, mais il n'en sera rien. Maxim De Cuyper n'a déjà plus rien à prouver et a livré un énorme match au Liechtenstein : pourquoi ne pas le laisser souffler pour titulariser Diego Moreira et en faire un Diable Rouge à part entière ?

Sa montée au jeu à Vaduz était intéressante et le Belgo-Portugais a des choses à prouver à son "nouveau" public après avoir tourné le dos à la Belgique pendant plusieurs années à la faveur de son autre nation. C'est le bon moment.

Vanhoutte pour faire ses adieux à Bruxelles ?

Il a beau avoir été le pilier de l'Union Saint-Gilloise, Charles Vanhoutte sera "à la maison" à Bruxelles (on imagine qu'il n'y aura pas que des supporters d'Anderlecht en tribunes). Lui qui vient de signer à l'OGC Nice pourrait donc recevoir un beau cadeau - même si tous les coachs détestent ce mot - de la part de Rudi Garcia avec une première titularisation.

De Bruyne devrait être titulaire lui aussi vu sa présence en conférence de presse ; reste à voir qui compléterait le trio de l'entrejeu. Tielemans et Vanaken pourraient-ils tous deux être laissés au repos ? Ce serait dommage pour Youri, qui veut certainement retrouver le Parc Astrid, mais Vanaken aurait probablement droit à quelques huées - quitte à l'éviter, autant titulariser Vanhoutte plutôt que... l'ex-Rouche Raskin.

Openda et Doku "punis" ?

Les deux seuls Diables passés au travers jeudi sont Jérémy Doku et Loïs Openda. On imagine mal Garcia les "punir" pour ce match moyen, et Jérémy Doku aimerait lui aussi retrouver son ancien stade. Mais Michy Batshuayi ou même Charles De Ketelaere pourraient bien profiter de la sérieuse méforme d'Openda.

Fofana, la pépite que le grand public commence à découvrir, a joué l'intégralité du match jeudi. Le voir laissé au repos ce dimanche aurait du sens, mais reste à voir au profit de qui. Alexis Saelemaekers, à coup sûr, aimerait démarrer à Anderlecht...