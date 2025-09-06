L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

Le KRC Genk cherche une porte de sortie pour Andi Zeqiri. L'attaquant suisse, indésirable, se rapproche de Widzew Łódź.

Le KRC Genk a beaucoup d’attaquants, trop même. Après le départ de Tolu Arokodare, il reste Hyeon-Gyu Oh, Jusef Erabi, Aaron Bibout, Robin Mirisola et… Andi Zeqiri.

Beaucoup avaient oublié qu’il appartenait à Genk. Mais pas la direction, qui continue de payer son salaire chaque mois, alors que l’attaquant suisse ne joue pas.

La saison dernière, Zeqiri était prêté au Standard de Liège. En raison de la situation financière des Rouches, ils n’ont pas pu lever l’option pour le recruter définitivement.

Le mercato d’été arrive à son terme et Genk doit se dépêcher. D’après le journaliste Sacha Tavolieri, une issue reste envisageable pour Zeqiri.

Le club polonais Widzew Łódź mène des discussions très avancées avec Genk pour un transfert. Le propriétaire du club et Zeqiri s’étaient rencontrés pour trouver un accord personnel. Le club se montre confiant et espère conclure l’affaire d’ici ce week-end.