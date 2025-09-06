Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

Pierre Locht est désormais actif au sein de la fédération belge. De quoi lui permettre de regarder son passage au Standard avec déjà un peu de recul.

Pierre Locht ne s'en cache pas, assurer la transition du Standard vers la direction actuelle n'a pas été de tout repos : "C’est clair que les années 777 Partners ont été des années compliquées pour toute une série de raisons", reconnaît-il sur la RTBF.

"En devenant CEO, je pensais devoir gérer des ambitions sportives plutôt que des problématiques liées à la la survie du club. Mais c’est aussi cela, une vie professionnelle. Si j’ai été dupé ? Je ne dirais pas dupé… mais c’est clair que le projet initial ne s'est jamais concrétisé. Comme d'ailleurs pour les autres clubs de la galaxie. Clairement, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire… et j’en prends ma part. J’en tire les leçons pour l'avenir et mon développement personnel", explique Locht.

Des années inoubliables

Travailler au club dans une telle situation a été un sacré challenge : "Je suis content d’avoir pu, collaborer avec un actionnaire américain dans un projet assez large… même si ce fut une sacrée expérience. C'est parfois en se trompant qu'on apprend, et j’ai beaucoup appris. En trois ans, il y a eu quelques bons moments, comme la première saison avec Ronny Deila. J’ai aussi pu nouer une relation très riche avec le Directeur Sportif Fergal Harkin, qui m’a beaucoup légué avec son passage à Manchester City".

"Les gens retiennent les difficultés sportives et financières, mais le Standard a pu progresser dans ses méthodes de management. On a mis en place des budgets pour chaque département, avec un reporting très précis exigé par l'actionnaire. Quand vous avez un actionnaire local présent au quotidien et qui connaît les chiffres, c’est moins nécessaire. Ici, l’actionnaire était à distance et supervisait une galaxie de clubs", poursuit Pierre Locht.

La transition avec l'équipe désormais en place a été chronophage : "Durant mes derniers mois au Standard, j’ai aussi eu un rôle de conseiller pour assurer la relais et on s’est beaucoup parlé. Ça a permis une transition en douceur : avoir des réunions sereines entre dirigeants sortants et entrants est assez rare lors des reprises, mais ce fut le cas chez nous. Marc Wilmots a même eu des réunions avec Fergal Harkin pour passer en revue le noyau".