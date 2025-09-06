Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2495

Pierre Locht est désormais actif au sein de la fédération belge. De quoi lui permettre de regarder son passage au Standard avec déjà un peu de recul.

Pierre Locht ne s'en cache pas, assurer la transition du Standard vers la direction actuelle n'a pas été de tout repos : "C’est clair que les années 777 Partners ont été des années compliquées pour toute une série de raisons", reconnaît-il sur la RTBF.

"En devenant CEO, je pensais devoir gérer des ambitions sportives plutôt que des problématiques liées à la la survie du club. Mais c’est aussi cela, une vie professionnelle. Si j’ai été dupé ? Je ne dirais pas dupé… mais c’est clair que le projet initial ne s'est jamais concrétisé. Comme d'ailleurs pour les autres clubs de la galaxie. Clairement, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire… et j’en prends ma part. J’en tire les leçons pour l'avenir et mon développement personnel", explique Locht.

Des années inoubliables

Travailler au club dans une telle situation a été un sacré challenge : "Je suis content d’avoir pu, collaborer avec un actionnaire américain dans un projet assez large… même si ce fut une sacrée expérience. C'est parfois en se trompant qu'on apprend, et j’ai beaucoup appris. En trois ans, il y a eu quelques bons moments, comme la première saison avec Ronny Deila. J’ai aussi pu nouer une relation très riche avec le Directeur Sportif Fergal Harkin, qui m’a beaucoup légué avec son passage à Manchester City".

"Les gens retiennent les difficultés sportives et financières, mais le Standard a pu progresser dans ses méthodes de management. On a mis en place des budgets pour chaque département, avec un reporting très précis exigé par l'actionnaire. Quand vous avez un actionnaire local présent au quotidien et qui connaît les chiffres, c’est moins nécessaire. Ici, l’actionnaire était à distance et supervisait une galaxie de clubs", poursuit Pierre Locht.

La transition avec l'équipe désormais en place a été chronophage : "Durant mes derniers mois au Standard, j’ai aussi eu un rôle de conseiller pour assurer la relais et on s’est beaucoup parlé. Ça a permis une transition en douceur : avoir des réunions sereines entre dirigeants sortants et entrants est assez rare lors des reprises, mais ce fut le cas chez nous. Marc Wilmots a même eu des réunions avec Fergal Harkin pour passer en revue le noyau".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

18:00
Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

17:40
Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

17:18
De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

15:30
Officiel : une ancienne piste du Standard signe en D1A et pourrait faire ses grands débuts...à Sclessin

Officiel : une ancienne piste du Standard signe en D1A et pourrait faire ses grands débuts...à Sclessin

14:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Servais - Skoras - Gano

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Servais - Skoras - Gano

14:30
"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

16:30
Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

16:00
Un défenseur trop tendre ? Un Diable Rouge répond : "Je ne vais pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain"

Un défenseur trop tendre ? Un Diable Rouge répond : "Je ne vais pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain"

15:00
La bonne pioche du mercato ? Charleroi doit une fière chandelle à...Ali Gholizadeh

La bonne pioche du mercato ? Charleroi doit une fière chandelle à...Ali Gholizadeh

14:00
Fin du suspense : l'ancien bras droit de Ronny Deila pour succéder à Vincent Euvrard, parti au Standard

Fin du suspense : l'ancien bras droit de Ronny Deila pour succéder à Vincent Euvrard, parti au Standard

13:30
C'est signé ! Un renfort en provenance du Club de Bruges pour Ivan Leko

C'est signé ! Un renfort en provenance du Club de Bruges pour Ivan Leko

13:00
OFFICIEL : Charleroi accueille un renfort venu de Suisse

OFFICIEL : Charleroi accueille un renfort venu de Suisse

12:40
Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

12:00
"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

12:20
Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

10:30
Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

11:13
Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

11:00
"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

10:00
OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

09:00
Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

09:30
Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

08:33
"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

08:01
L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

07:40
Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

Le Club de Bruges perd en amical contre Zulte Waregem : une recrue sauve l'honneur

07:20
Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

07:00
Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

Quand la Pro League rayonne en sélection : buts et victoires au menu de la trêve

06:30
Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

Croky Cup : Seraing file en 16es, Virton tombe face au Beerschot

23:00
Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

Un retour en Eredivisie ? Mark Van Bommel a fait son choix

22:30
Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

21:57
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Maupay - Teklab - Da Costa

20:30
🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

🎥 Karetsas régale : la pépite de Genk guide la Grèce contre la Biélorussie

21:40
1
Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

Premier but pour Fofana avec les Diables Rouges... et une anecdote qui fait sourire Rudi Garcia

21:20
"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

"Il a dit qu'il allait boire un café. Il n'est jamais revenu" : un ancien gardien du Standard fait capoter son transfert

21:00
Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

Anderlecht s'intéresse à un attaquant de Marseille, mais l'opération est compliquée

20:30
Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

Pas d'entraîneur et pas de renfort : les supporters de Dender passent à l'action

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved