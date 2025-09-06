L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

L'Union Saint-Gilloise se cherchait un vétéran pour encadrer ses U23. Elle l'a trouvé en la personne de Jordan Botaka, qu'on a bien connu en Pro League sous les couleurs de STVV, La Gantoise et Charleroi.

Vous rappelez-vous de Jordan Botaka ? Désormais âgé de 32 ans, ce latéral formé à Anderlecht, Lokeren et Bruges s'est exilé à Belenenses, avant de rejoindre l'Excelsior puis de signer en Angleterre où il évoluera à Leeds et Charlton Athletic.

Via la galaxie Roland Duchâtelet, il passe de Charlton à Saint-Trond, et c'est là qu'il percera aux yeux du public belge. Botaka dispute 110 matchs pour les Canaris (18 buts, 14 passes décisives), décrochant ensuite un transfert à La Gantoise où il jouera moins (15 matchs).

Après des prêts à Charleroi (11 matchs) et au Fortuna Sittard, Botaka quittera la Belgique pour Israël où il portera les couleurs de l'Ironi Tiberias, de Jérusalem et du FC Ashdod. Désormais, il revient en Belgique - mais pas en D1A.

En effet, si Jordan Botaka a signé à l'Union Saint-Gilloise, il va porter les couleurs de l'équipe U23, en D1 ACFF. Il a signé un contrat de deux ans au Parc Duden, et devra aider les jeunes unionistes qui comptent actuellement un point en deux matchs de D1 ACFF.

Botaka est un renfort d'expérience pour l'USG U23. Il compte en effet, en plus de plus de 120 matchs en Jupiler Pro League, 24 caps en équipe nationale de la République Démocratique du Congo. Sa dernière sélection date de 2021.