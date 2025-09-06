OFFICIEL : Charleroi accueille un renfort venu de Suisse

Muzamel Rahmat
Charleroi mise sur la jeunesse et l'expérience européenne avec l'arrivée de Lewin Blum. Le latéral suisse, prêté par les Young Boys de Berne, vient renforcer le couloir droit.

Charleroi voulait du renfort sur le côté droit de la défense, un poste où Kevin Van Den Kerkhof avait peu de concurrence jusqu’ici. Jeremy Pétris a rejoint Watford en Championship.

C’est en Suisse que les Zèbres ont trouvé la solution. Un accord a été conclu avec les Young Boys de Berne pour attirer Lewin Blum sous forme de prêt, assorti d’une option d’achat.

Formé à Berne, le latéral de 24 ans compte 138 matchs officiels avec son club formateur. Il arrive en Pro League avec une solide expérience et une réputation de joueur fiable.

La saison passée, Blum a joué la Ligue des champions, affrontant le Barça, l’Inter ou encore l’Atalanta. Depuis ses débuts pros, il a marqué trois buts et délivré dix-sept passes décisives.

Évalué à trois millions d’euros par Transfermarkt, Blum représente une belle opportunité pour Charleroi. Il devra convaincre et s’imposer face à Van Den Kerkhof pour gagner sa place dans le onze de départ.

Charleroi
Young Boys Bern
Lewin Blum

