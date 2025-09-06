Vandenhaute mis de côté, mais toujours influent à Anderlecht ? "Il continuera à défendre ses positions"

Vendredi, le Conseil d'administration d'Anderlecht a mis fin au mandat de président de Wouter Vandenhaute. Mais pour Franky Van der Elst, son influence au club reste présente.

Wouter Vandenhaute n’est plus le président d’Anderlecht. La décision a été prise vendredi lors du Conseil d’administration du club bruxellois. Vandenhaute n’est pas totalement écarté du paysage mauve puisqu’il détient une part importante des actions.

Vandenhaute ne va pas disparaître d’un coup

On ne sait pas qui sera le prochain président d’Anderlecht, ni comment la suite sera organisée. Mais pour le consultant Franky Van der Elst, Vandenhaute garde une place importante dans le club.

Dans Het Nieuwsblad, il revient sur la décision du Conseil d’administration : "Tomas Van den Spiegel représente Vandenhaute au sein du Conseil. Il continuera sans doute à défendre ses positions."

Van der Elst reconnaît que l’ex-président a commis quelques maladresses : "Il y a quatre mois, il disait qu’Anderlecht était sur la bonne voie. Si le club avait continué son parcours européen et bien démarré en championnat, personne n’aurait remis ça en question."

Depuis vendredi, Vandenhaute n’est plus président. Les prochaines semaines seront décisives pour les Mauves, sur le terrain comme en coulisses.