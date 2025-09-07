"À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait pas le bon choix, mais..."

Romeo Vermant est devenu le premier attaquant du Club Brugge cette saison, mais il est actuellement sur la touche. Néanmoins, le jeune attaquant réfléchit déjà à voix haute à son avenir.

Stoppé en plein élan après son match référence à Glasgow, Vermant se veut ambitieux : "Mon premier objectif reste évidemment le Club de Bruges : jouer, marquer et devenir champion. Remporter le vingtième titre, décrocher cette deuxième étoile, serait phénoménal", explique-t-il dans De Zondag.

La comparaison avec son père Sven, qui a joué 414 fois en Blauw en Zwart, est évidente mais le fiston veut écrire sa propre histoire. Et cela passera par une fidélité moins absolue au Club : "Je suis heureux des matchs auxquels j'ai déjà participé, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres à suivre. Mais j'ai aussi l'ambition de jouer à l'étranger et de découvrir d'autres horizons".

Après avoir semé le trouble cet été, Vermant a finalement prolongé mais a déjà une idée de destination en tête. "La Bundesliga me semble être un bon choix, c'est un peu évident. Mais j'aimerais aussi jouer en Espagne ou en Italie. Une autre culture, un peu de soleil aussi", rigole-t-il.

30 buts et puis s'en va ?

Les destinations exotiques ? Pas envisagées...pour l'instant : "À ce stade de ma carrière, l'Arabie saoudite ne serait par exemple pas le bon choix. Mais on ne sait jamais, je ne la mettrais pas définitivement de côté. Tout dépend des options qui se présentent".

Pour avoir le choix du roi, l'attaquant de 21 ans va devoir continuer à performer : "Je pense que cette année va beaucoup déterminer les choses. Imaginons que je marque 30 buts, alors peut-être que je serai prêt pour un niveau supérieur. Si je joue moins et ne parviens pas à atteindre mon nombre de buts, alors je resterai encore une année de plus pour confirmer".