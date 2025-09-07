Kevin De Bruyne de retour à Anderlecht...après avoir failli y signer : "J'avais l'habitude de perdre"

Les Diables Rouges recoivent le Kazakhstan à Anderlecht ce soir. Une première depuis plus de treize ans pour Kevin De Bruyne.

Il y a quatre ans, les Diables Rouges avaient déjà disputé un match au Lotto Park. Mais pour cette rencontre amicale contre la Côte d'Ivoire, Roberto Martinez avait aligné une équipe composée de joueurs moins expérimentés. Pour De Bruyne, jouer dans l'antre d'Anderlecht est donc une première depuis son départ de Genk.

Sa dernière apparition dans ce que l'on appelait encore le Stade Constant Vanden Stock remonte ainsi à avril 2012. Le Racing en avait fait son terrain de jeu, s'y imposant 1-3, avec un assist de KDB sur l'ouverture du score. Une époque dorée pour Genk, qui alignait le duo Vossen - Benteke devant.



De Bruyne n'a pourtant pas souvent quitté la capitale avec le sourire : en 10 matchs face au Mauve, il en a perdu sept, et reste sur une défaite 0-4 en Playoffs 1, quelques semaines après la victoire 1-3. "J'avais l'habitude de perdre là-bas avec Genk. Mais à l'époque, c'était logique", se souvient-il en conférence de presse.

Trois assists mais aucun but contre Anderlecht

À l'époque, le Sporting aurait bien voulu convaincre De Bruyne de signer. Le joueur n'avait pas encore l'aura qui l'accompagne aujourd'hui mais était déjà un ovni du championnat belge. Anderlecht était prêt à dépenser trois millions d'euros avant qu'il ne devienne définitivement impayable. Mais c'était déjà trop peu pour se l'offrir.

La perspective de se le faire prêter par Chelsea n'a pas non plus abouti : "Je ne me souviens pas exactement des négociations", botte-t-il en touche, reconnaissant tout de même que des pourparlers avaient bien eu lieu. Marquera-t-il ce soir son premier but dans l'antre des Mauves ?