Le KV Malines ne s'arrête plus et va s'offrir un solide milieu de terrain formé en Bundesliga

Le mercato n'est pas encore terminé du côté du KV Malines. Après l'arrivée de Mathis Servais et de l'ailier Myron van Brederode, le transfert d'un renfort défensif est maintenant également en préparation.

Le KV Malines est en train de finaliser l'arrivée de Dikeni Salifou. Ce milieu de terrain de 22 ans est né en Allemagne mais a choisi de représenter le Togo sur la scène internationale. Avec sa grande taille (1m91), il apportera de la présence physique et de l'équilibre au milieu de terrain, un profil qui pourrait être bien utile à Malines.

Salifou a fait ses classes chez Augsbourg et a été recruté par le Werder Brême il y a trois ans. Cependant, il n'a disputé qu'un seul match en équipe première.

Pour obtenir du temps de jeu, il a été prêté la saison dernière à l'Austria Klagenfurt en Bundesliga autrichienne. Là-bas, il est devenu un titulaire indiscutable et a acquis de l'expérience face à des adversaires coriaces.

Derrière les Casernes, Salifou devrait contribuer à pallier le départ du pilier et capitaine des Sang & Or Rob Schoofs.

Avec Servais, Van Brederode et maintenant Salifou, le KV Malines semble restructurer progressivement son noyau. Le club mise clairement sur de jeunes joueurs avec du potentiel de croissance qui peuvent continuer à se développer en Jupiler Pro League.