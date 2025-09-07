L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF

L'Union Namur s'enfonce, partage pour le SL 16 dans le derby liégeois : les résumés de l'après-midi en D1 ACFF
Photo: © photonews

La troisième journée de D1 ACFF continuait cette après-midi avec deux rencontres au programme. L'Union Namur a notamment subi une nouvelle défaite.

Après avoir perdu à Virton (3-2) et contre le SL 16, l'Union Namur entendait bien lancer sa saison contre les U23 du Sporting Charleroi. Un match exceptionnellement disputé à la Neuville, le Mambourg étant réquisitionné en dernière minute par l'Olympic pour son match de Coupe de Belgique.

Le début de rencontre est équilibré, avec des occasions pour les deux équipes, dont deux énormes pour les visiteurs namurois. Mais pas de buts pour autant, 0-0 au repos. La deuxième mi-temps s'est montrée plus prolifique.

Les U23 carolos ont ouvert le score via Nathan Okumu à la 55e. Les Zébrions ont ensuite rapidement fait le break via Yoan Cissé (63e, 2-1). Namur a immédiatement réagi avec le but du 2-1 signé Amaury Patris dans la foulée. Mais Okumu et Alexandre Stanic ont permis à Charleroi d'avoir le dernier mot, avec cette victoire 4-1.



Dans l'autre match débuté à 15h, le SL 16 recevait Stockay avec la ferme intention de confirmer sa victoire à Namur. Cela a idéalement débuté pour les hommes de Stéphane Guidi (en photo de couverture) avec l'ouverture du score d'Alfonso N'Salambi à la demi-heure.

Stockay n'a pas douté bien longtemps, répliquant neuf minutes plus tard grâce à Alessio Sternon. Contrairement à l'autre match de l'après-midi, tout s'est joué en première mi-temps : le score n'a plus évolué dans le deuxième acte, laissant les deux équipes dos à dos.

Division 1 ACFF

 Journée 3
Union SG Union SG 1-4 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Meux Meux 0-2 Mons Mons
Charleroi Charleroi 4-1 Namur Namur
SL16 FC SL16 FC 1-1 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
Virton Virton 10/09 Schaerbeek Schaerbeek
Tubize Tubize 10/09 Rochefort Rochefort
