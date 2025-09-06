Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

L'Olympic Charleroi et le Sporting Charleroi sont des rivaux historiques, mais cela n'empêche pas le respect de primer dans leurs relations. Le RCSC vient de le prouver en faisant un geste.

La saison de l'Olympic Charleroi ne se passe clairement pas comme prévu pour la remontée des Dogues en D1B. Les Dogues n'ont en effet pas encore pris un seul point en quatre rencontres de Challenger Pro League, après un été mouvementé en coulisses.

En Coupe de Belgique, là aussi, l'Olympic vit un contretemps. Le club a annoncé ce samedi qu'en raison d'un retard de livraison "et malgré l'aide précieuse de la ville", le stade de La Neuville ne sera pas prêt à temps pour la rencontre de ce dimanche entre les Dogues et le RCS Brainois.

La solution est venue du voisin : le Sporting Charleroi a accepté de laisser l'Olympic utiliser ses installations et disputer son match de Croky Cup au Mambourg, à 16h. "Nous remercions le Sporting de Charleroi pour sa flexibilité ainsi que les instances fédérales", précise l'Olympic Charleroi.

Ce changement de dernière minute a cependant aussi des conséquences pour le RCSC, ou plutôt pour ses jeunes. En effet, les Zébras Elites devaient initialement affronter l'UR Namur à la même heure et dans le même stade.

"Bien que cette demande entraîne certains inconvénients logistiques et organisationnels, le Sporting a accepté d’inverser les stades , après avoir obtenu les garanties nécessaires de la Fédération et de l’ACFF quant à la conformité des installations pour notre propre rencontre. La rencontre entre les Zebra Elites et Namur, prévue ce dimanche 07.09, se jouera donc au stade de La Neuville à 15h00", explique le Sporting.