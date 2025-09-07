"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains

"Une équipe avait envie, l'autre pas" : Igor De Camargo hausse le ton après l'élimination surprise des Francs Borains
Les Francs Borains sont déjà éliminés en Coupe de Belgique. Igor De Camargo en a gros sur la patate après la défaite à Ninove.

Nous vous en parlions hier soir, les Francs Borains ont bien malgré eux contribué à la surprise de la soirée en Coupe de Belgique. Les Verts ont mordu la poussière à Ninove, pensionnaire de D1 VV. Même si l'affiche n'était pas des plus sexys, il y avait un choc face à une équipe de D1A au tour suivant à aller chercher.

De quoi rendre le manque d'envie des joueurs tout bonnement inacceptable. Les Francs Borains n'ont pas été acteurs de leur rencontre. Quand l'équipe est enfin entrée dans son match, le mal était fait avec ce score de 2-0. Le 2-1 de Lucas Lima en fin de rencontre n'a rien changé.

Une équipe méconnaissable

"La déception est énorme. C’est la pire prestation de la saison", reconnaît froidement Igor De Camargo sur les canaux de communication du club. Un faux pas d'autant plus étonnant que son équipe est l'une des bonnes surprises du début de saison en D1B.

Mais hier, aucun ingrédient n'était de la partie : "Il y avait deux équipes sur le terrain : une qui avait envie, l’autre qui n’avait pas envie. On avait pourtant prévenu l’équipe toute la semaine que pour Ninove, c’était le match de la saison".

"Je n’ai pas reconnu l’équipe mise en place depuis le début de la saison", conclut De Camargo. Une sérieuse remise en question s'impose donc avant la reprise de la D1B contre Eupen samedi prochain.

