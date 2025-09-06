Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

Le 6e tour de la Croky Cup se poursuit ce week-end. Le RWDM avait un déplacement piégeux au programme du côté de Dessel.

Le RWDM a bien failli connaître une sérieuse désillusion au 6e tour de la Croky Cup, ce samedi. Les Molenbeekois se déplaçaient à Dessel, club de D1 VV. Un match piégeux, et le RWDM l'a rapidement constaté. Après quelques minutes de jeu, Jorn Vancamp, l'ancien attaquant espoir du RSC Anderlecht passé notamment par la RAAL et Virton récemment, faisait 1-0.

Trois minutes plus tard, rebelote : sur corner cette fois, Peers faisait 2-0 et donnait l'impression qu'un club de Pro League était sur le point de prendre la porte très tôt en Coupe de Belgique. Mais le RWDM allait se réveiller. Surtout, Frédéric Frans allait faire rentrer, dès la première période, Usman Simbakoli. Grand bien lui en prendra. Bien servi devant le but vide, le Centrafricain faisait 2-1 avant la mi-temps, et ce n'était pas fini.

En seconde période, Simbakoli allait en effet s'offrir un deuxième, puis un troisième but pour mettre le RWDM aux commandes. C'est finalement Segovia qui fera 2-4 en fin de rencontre, à la 86e minute, pour tuer le match.

Fin de parcours pour les Francs Borains !

Pour un autre club francophone de D1B, les choses se sont moins bien passées. En déplacement à Ninove, club de D1 VV également, le RFB s'est en effet incliné sur le score de 2 buts à 1 et prend la porte dès ce 6e tour.

Menés 1-0 à la pause, les Francs Borains ont ensuite vu Ninove faire le break en seconde période et n'ont recollé au score via Lucas Lima qu'à quatre minutes du terme, trop tard pour pouvoir inverser la tendance.