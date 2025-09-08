OFFICIEL : l'Antwerp recrute un jeune talent congolais

C'est officiel, Jules Ahoka (19) signe à l'Antwerp. Le jeune milieu congolais arrive en provenance de l'AC Normands Sport de Kinshasa et a paraphé un contrat de quatre saisons au Bosuil.

Jules Ahoka s’était déjà fait remarquer plus tôt cette année lors de la CAN U20. Aligné lors des quatre rencontres de la RD Congo, il a ainsi engrangé une première expérience internationale précieuse dans un tournoi de jeunes.

Du côté de l’AC Normands Sport, le milieu de terrain est rapidement devenu une pièce essentielle. Sa combinaison de qualités techniques et de puissance physique en a fait un joueur clé de l’effectif.

Courtisé par plusieurs clubs, il a finalement décidé de rejoindre l’Antwerp. Le projet du club, réputé pour attirer et faire progresser de jeunes talents africains, a convaincu le joueur de franchir le pas vers la Belgique.

Pour le Great Old, il s’agit d’un nouveau renfort prometteur qui colle parfaitement avec la stratégie à long terme du club. Jeune, ambitieux et prêt à faire ses preuves sur la scène européenne.