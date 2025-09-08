Partir pour jouer, ou profiter une dernière année de son salaire mirobolant ? Divock Origi a pris sa décision finale

Sur une voie de garage à l'AC Milan, Divock Origi a décidé de ne pas partir et d'honorer la dernière année de son contrat. Il pèsera encore lourd sur la masse salariale du club lombard, cette saison.

Le 21 avril 2024, lors d’une rencontre de Premier League entre Nottingham Forest et Everton, Divock Origi disputait ce qui reste, à ce jour, son dernier match professionnel.

De retour à l’AC Milan l’été dernier, l’attaquant belge bénéficie d’un salaire de quatre millions d’euros par saison qu’il ne souhaite pas abandonner, même s’il a été relégué dans le noyau B, y compris pour les entraînements.

Cet été, les Rossoneri ont tenté de trouver une solution pour alléger leur masse salariale. Une rupture de contrat a été envisagée, avec versement par le club lombard de la moitié de sa dernière année de salaire, soit deux millions d’euros.

Divock Origi ne veut pas quitter Milan avant la fin de son contrat

Une telle issue aurait permis au Milan de libérer un gros salaire et de le remplacer, et à Origi de signer ailleurs, dans un club prêt à lui offrir un contrat certes moins lucratif, mais lui permettant de retrouver les terrains.

Mais alors que le mercato est désormais clos dans les cinq grands championnats — et qu’il le sera bientôt partout ailleurs — Divock Origi est toujours à Milan.

Selon GOAL, sa décision est prise : il a refusé la résiliation de son contrat et restera encore un an chez les Rossoneri, avant de partir libre. À 30 ans, Origi semble avoir tourné la page de sa carrière sportive, du moins au haut niveau, préférant désormais rentabiliser au maximum sa situation.