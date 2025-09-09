Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

Anderlecht avait encore cruellement besoin d'un attaquant supplémentaire cet été. Avec le départ de Kasper Dolberg, la pression reposait sur le directeur sportif Olivier Renard pour trouver un nouvel avant-centre.

À la fin de la période des transferts, Anderlecht n’est toutefois pas parvenu à conclure un accord. Le budget disponible était limité, faute d’avoir vendu suffisamment de joueurs, ce qui a placé le club dans une situation financière compliquée.

Ces dernières semaines, plusieurs noms ont été étudiés, parmi lesquels de jeunes talents et des attaquants expérimentés venus d’autres championnats. Finalement, il a été décidé de ne pas recruter d’avant-centre supplémentaire. Le club devra donc, pour l’instant, se reposer sur Luis Vázquez et Mihajlo Cvetkovic en attaque.

Emmanuel Dennis a été étudié

Un dossier étudié a été celui d’Emmanuel Dennis, rapporte Het Nieuwsblad. L’attaquant nigérian a évolué au Club de Bruges entre 2017 et 2021, y laissant une bonne impression.

Par la suite, Dennis n’a toutefois pas réussi à s’imposer dans les autres clubs européens où il est passé. Aujourd’hui âgé de 27 ans et libre de tout contrat, il pourrait encore être recruté à tout moment en dehors de la période des transferts.

Pour l’heure, Anderlecht semble cependant mettre sa quête d’un nouvel attaquant entre parenthèses. Les supporters réagissent de manière critique à cette stratégie, mais la direction sportive devra composer, dans les prochains mois, avec les moyens actuels.