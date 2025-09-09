Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?
Photo: © photonews
Pierre Dwomoh évolue actuellement à Watford, mais des blessures l'ont empêché de s'y épanouir. Il pourrait tenter de se relancer en Turquie.

Dès son plus jeune âge à Malines, puis Anderlecht, Pierre Dwomoh (21 ans) était présenté comme l'un des plus grands talents de sa génération. Il rejoint ensuite le KRC Genk, où il finit par intégrer l'équipe A mais ne dispute que deux matchs avant de signer à l'Antwerp.

Le talent est évident, mais Dwomoh manque de maturité et de régularité : à l'Antwerp, il ne dispute que 14 matchs, est prêté à Braga, Ostende puis au RWDM lors de la saison des Molenbeekois en D1A. Là aussi, ses qualités techniques et footballistiques sont claires, et l'international U21 dispute une saison pleine (33 matchs).

Pierre Dwomoh décroche ensuite un transfert à Watford, où il signe contre un million d'euros l'été passé. Des pépins physiques vont cependant compliquer sa saison et il n'a jusqu'à présent disputé que 11 matchs pour le club de Championship.

Selon le Nieuwsblad, Dwomoh pourrait maintenant tenter de relancer sa carrière... en Turquie, l'un des derniers marchés européens encore ouverts. Un départ pour Konyaspor, peut-être à titre définitif, est évoqué, mais le Belge est encore sous contrat jusqu'en 2028 à Watford.

Reste donc à voir si les Hornets accepteront de se séparer de Pierre Dwomoh, estimé à 2,2 millions d'euros sur Transfermarkt malgré ses errances. Konyaspor est actuellement quatrième de D1 turque. 

