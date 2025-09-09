Départ de dernière minute à Charleroi

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'exode s'est poursuivie jusqu'en dernière minute au Sporting Charleroi. Zan Rogelj a été prêté en Pologne.

Visiblement, cet été, la famille Bayat avait trouvé un filon en Pologne. En plus d'une arrivée, celle de Filip Szymczak en provenance du Lech Poznan, Charleroi a en effet laissé partir trois joueurs vers l'Ekstraklasa polonaise durant ce mercato.

Après Stelis Andreou (Widzew Lodz) et Youssouf Sylla (Jagiellonia Bialystok), c'est ainsi Zan Rogelj qui a été prêté par le Sporting Charleroi dans les derniers instants du mercato estival belge. Le latéral slovène a été envoyé au Wisla Plock, actuel leader de D1 polonaise.

Rogelj est prêté avec option d'achat, précise le club sur ses canaux officiels. Le latéral droit est sous contrat jusqu'en 2027 à Charleroi. Cette saison, il n'entrait pas vraiment dans les plans de Rik De Mil, n'ayant plus joué après deux titularisations lors des deux premiers matchs.

Zan Rogelj, 25 ans, était arrivé au Mambourg en 2023 en provenance du WSG Tirol, en D1 autrichienne. En deux saisons, il a joué 62 matchs pour le Sporting Charleroi (trois buts, une passe décisive).

Ce départ clot donc le mercato du Sporting Charleroi, qui aura été marqué par 10 arrivées et 12 départs.