La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

Pas de transfert de dernière minute à la RAAL, mais une prolongation hier dans la journée. Momo Guindo a signé un nouveau contrat.

Mohamed Guindo (22 ans) a prolongé son contrat à La Louvière, ce lundi. Le club a annoncé la nouvelle dans cette dernière journée de mercato, qui aura été assez calme du côté de l'Easi Arena. Guindo, qui arrivait en fin de contrat en juin prochain, a signé un nouveau contrat de 4 ans avec les Loups, jusqu'en 2029.

Momo Guindo est arrivé à la RAAL en 2024, en provenance de Zulte Waregem. Il a disputé 26 matchs de Challenger Pro League la saison passée, inscrivant 8 buts et s'imposant comme l'un des artisans de la montée de La Louvière en D1A.

Formé à Neerpede, Guindo y était vu comme l'un des rares talents bruts au poste de n°9, mais manquait de la maturité requise pour percer. Parti très jeune en Serie C, au Pro Vercelli, il revenait en Belgique en 2023 du côté de Zulte Waregem.

Là-bas, Mohamed Guindo explosait avec l'équipe U23, avec un total impressionnant de 27 buts en 24 matchs de D1 Amateurs. De quoi décrocher un transfert à la RAAL.

Cette saison, l'ancien du RSC Anderlecht peine à trouver le rythme de la D1A : il n'a pas encore trouvé le chemin des filets, malgré 5 places de titulaire en 6 rencontres. Mais avec cette prolongation, la RAAL lui envoie un signe de confiance clair.