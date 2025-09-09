Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"
Photo: © photonews
Giacomo Angelini veut permettre au Standard de remonter la pente. Pierre Locht n'a aucun doutes sur les compétences de son ancien patron.

La semaine dernière, le média d'investigation norvégien Josimar a publié une nouvelle enquête sur la situation trouble du Standard, affirmant que l'argent ayant servi au rachat du club provient...de 777 Partners. Des affirmations qui ne rassurent pas quant au projet de Giacomo Angelini.

Interrogé par la RTBF, Pierre Locht se veut plus positif : "Je connais bien Giacomo pour avoir travaillé avec lui à Sclessin et je peux vous dire que son projet de reprise est totalement raisonné. Si je devais le résumer en quelques mots, je dirais qu’il est honnête, intègre et exigent vis-à-vis de lui… mais aussi de ses partenaires, car il est soucieux que le nom Standard soit respecté à l’extérieur".

L'opération ne répondrait pas uniquement à une logique de profit ou de sauvetage de capital : "C’est un amoureux du club, supporter depuis tout petit… et donc il se donnera à fond pour ses couleurs. Angelini est aussi quelqu’un de très structuré : ce n’est pas un profil financier pour rien… Et donc il n’agit pas sur le coup de l’émotionnel : il sait parfaitement où il va".

Besoin de soutiens externes

"C’est aussi quelqu’un d’ambitieux, car il faut une certaine ambition pour se lancer dans un tel défi... Giacomo mène ce projet avec la bonne approche, car il le fait dans l'intérêt du club et non dans son intérêt personnel. J’espère qu’il réussira son projet en trouvant les soutiens externes. Que ce soit le Standard, Anderlecht ou d’autres, le foot belge a besoin de ses grandes marques pour se tirer vers le haut", poursuit Pierre Locht.

Avec sa nouvelle casquette fédérale, l'ancien CEO du Standard a d'ailleurs récemment été en contact avec le grand patron des Rouches : "Avec Giacomo et Pierre François, on reste encore en contact, notamment car c'est à Sclessin que les Diables joueront à Sclessin finiront la campagne, contre le Liechtenstein".

Standard

