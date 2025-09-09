Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

Le RSC Anderlecht est toujours à la recherche de nouvelles sources de revenus. Dans cette optique, Marc Coucke a envisagé de rencontrer QSI, le groupe derrière le PSG.

Sur conseil de Michael Verschueren, aux côtés duquel il est apparu récemment au Lotto Park durant Belgique-Kazakhstan, Marc Coucke aurait brièvement discuté avec Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain et dirigeant de Qatar Sports Investment.

De quoi alimenter les spéculations, mais il n'y a cependant pas eu de discussions concrètes concernant l'entrée d'investisseurs qataris dans le capital du RSCA.

Wouter Vandenhaute, malgré son départ de la présidence, ne compte pas vendre ses parts et détient toujours une minorité de blocage via sa société, Mauvavie.

C'est également ce qui "bloque" toute possibilité à l'heure actuelle de voir Michael Verschueren devenir président du Sporting d'Anderlecht. Mais Coucke et Verschueren comptent bien collaborer ensemble, et espèrent parvenir à leurs fins à terme.

Un investissement qatari semble cependant à ce jour de l'ordre de la chimère... et les supporters du RSCA ne s'en plaindront peut-être pas, eux qui ont déjà reproché au club sa perte d'identité ces dernières années.