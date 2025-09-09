Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

Norman Bassette était en quête d'un nouveau défi cet été après une saison décevante à Coventry City. L'attaquant belge a finalement opté pour le Stade de Reims, malgré l'intérêt de clubs comme Anderlecht et le KV Malines.

Norman Bassette a trouvé un nouveau club cet été, et cela semblait nécessaire. La saison passée, il avait eu du mal à convaincre à Coventry City.

En 29 rencontres, l’attaquant belge n’a inscrit que deux buts. Il ne faisait donc plus partie des plans de l’entraîneur Frank Lampard.

Cette saison, il n’avait encore jamais figuré dans la sélection, ce qui l’a poussé à chercher une nouvelle destination. Bassette a finalement rejoint le Stade de Reims, où il évolue désormais sous les ordres de Karel Geraerts.

Mais il aurait aussi pu revenir en Belgique. C’est ce qu’il a confié dans une interview relayée par le Nieuwsblad. "Quelques clubs se sont renseignés, surtout dans les derniers jours du mercato. Schalke 04, le KV Malines et Anderlecht ont notamment pris des informations", explique-t-il.

Il aurait donc pu signer à Anderlecht, mais ce n’était plus une option dans son esprit : "À ce moment-là, j’avais déjà donné ma parole à Reims, et il n’était pas question pour moi de revenir dessus. Le discours de l’entraîneur m’a vraiment convaincu de m’engager là-bas."