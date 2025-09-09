Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

Coup du sort pour le Standard, qui espérait des renforts défensifs en cette fin de mercato. Ni Eric Bocat, ni Mukhammadrasul Abdumazhidov ne signeront.

Le Standard avait tiré la sonnette d'alarme après les résultats décevants des dernières semaines et l'arrivée de Vincent Euvrard : après avoir renforcé massivement les secteurs du milieu de terrain et de l'attaque, il allait falloir transférer en défense.

Mais le réveil est arrivé trop tard. En effet, alors que deux transferts devaient se faire dans cette fin de mercato, rien ne s'est concrétisé. La piste menant à l'ancien Hurlu Eric Bocat, tout d'abord, a été fermée par Stoke City, qui a préféré garder son joueur pourtant en manque de temps de jeu en Angleterre.

Et en fin de soirée, deuxième mauvaise nouvelle dévoilée par La Dernière Heure. En effet, alors que le Standard était tout proche de s'offrir les services de Mukhammadrasul Abdumazhidov, jeune défenseur ouzbek, le deal a capoté en toute fin de fenêtre de transferts.

En cause, cette fois, non pas une absence d'accord final avec le club du joueur, le Pakhtator Tashkent, mais bien des raisons médicales. Abdumazhidov aurait en effet tout bonnement manqué ses tests médicaux, qui n'ont pas donné pleine et entière satisfaction.

Le Standard aurait émis des doutes concernant une potentielle opération à subir dans un futur proche par Mukhammadrasul Abdumazhidov, qui ne deviendra donc pas Rouche. Un coup dur pour Vincent Euvrard, qui va devoir faire avec ce qu'il a dans un secteur jugé insuffisant...