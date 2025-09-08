Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato
Photo: Standard.be

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Eric Bocat ne devrait pas signer au Standard de Liège cet été. Un transfert au prochain mercato pourrait cependant bien avoir lieu.

À la recherche d'au moins un renfort défensif supplémentaire en ce dernier jour de mercato, le Standard a marqué son intérêt pour Eric Bocat. Ancien joueur de Mouscron et de Saint-Trond, l'arrière gauche est actuellement en manque de temps de jeu à Stoke City.

Comme nous vous l'expliquions ce lundi matin, le Standard en avait fait sa nouvelle cible prioritaire. Eduard Sobol évoluant au même poste à Strasbourg était alors en seconde position.

Mais le transfert ne devrait finalement pas avoir lieu, selon nos informations. Le club anglais ne veut pas laisser partir son joueur français malgré que celui-ci et son club aient poussé. 

Vers un transfert en hiver ?

Un transfert en janvier semble plus probable. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 2,2 millions d'euros selon Transfermarkt. Son contrat avec la formation d'EFL Championship court jusqu'au 30 juin 2028. Il est donc encore loin d’arriver à expiration de son contrat, ce qui explique certainement pourquoi Stoke City n'est pas pressé de le vendre. Marc Wilmots apprécierait en tout cas son profil et sa venue en Bord de Meuse l’hiver prochain est donc une option sérieuse.

À noter qu’Eric Bocat est le meilleur ami d'une nouvelle recrue liégeoise estivale. Il s'agit de l'ailier gauche comorien Rafiki Saïd. Eduard Sobol ne devrait finalement pas rejoindre le club belge. Le Standard préférerait attendre une potentielle future signature d’Eric Bocat. Boli Bolingoli-Mbombo et Alexandro Calut devraient donc plus que probablement rester jusqu’en janvier dans la cité Ardente.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
The Championship
The Championship Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Stoke City
Eric Junior Bocat

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Bolat - Bocat - Bruno - Sikan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Bolat - Bocat - Bruno - Sikan

20:00
OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

OFFICIEL : un crack brésilien rejoint le RWDM tandis qu'une autre recrue devrait bientôt être annoncée

20:00
🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

🎥 "Content d'avoir pu montrer ce que je savais faire" : les mots d'Alexis André Jr. après la qualification du RFC Liège

19:30
Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

Sur une voie de garage à Westerlo, Sinan Bolat va s'offrir un nouveau (et dernier ?) défi

19:00
C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

C'est fait : Marc Wilmots a trouvé le nouveau défenseur central du Standard, en Ouzbékistan !

14:47
Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

Choc wallon, piège pour le Standard, tirage clément pour Anderlecht : découvrez le tirage au sort de la Croky Cup

18:30
Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

Un dernier départ au Club de Bruges ? Gustaf Nilsson, lui, a pu prendre sa propre décision

17:30
1
Officiel : toujours libre, Massimo Bruno rejoint le côté francophone de la Challenger Pro League

Officiel : toujours libre, Massimo Bruno rejoint le côté francophone de la Challenger Pro League

18:00
Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

Officiel : l'Antwerp perd gros sur le terrain, mais gagne gros financièrement

16:30
Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

Comme Vincent Kompany, Eden Hazard pourrait intégrer le Hall of Fame de la Premier League

17:00
Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

Cible manquée à Anderlecht : une offre refusée pour un nouvel attaquant

16:00
On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin ! Billet d'humeur

On l'a déjà écrit, mais pitié : ne retournez pas au Stade Roi Baudouin !

15:20
1
Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

Kevin De Bruyne dépasse Eden Hazard et se range derrière l'intouchable Romelu Lukaku chez les Diables

15:10
La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

La tension monte à Anderlecht : Olivier Renard fait de son mieux, mais les options sont très limitées

14:20
Partir pour jouer, ou profiter une dernière année de son salaire mirobolant ? Divock Origi a pris sa décision finale

Partir pour jouer, ou profiter une dernière année de son salaire mirobolant ? Divock Origi a pris sa décision finale

14:00
"Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

"Ses principes semblent solides" : Kevin De Bruyne tire le bilan de la trêve et des six premiers mois sous Rudi Garcia

13:30
Il est infatigable : libre, Islam Slimani va s'offrir un énième retour en Europe, à 37 ans

Il est infatigable : libre, Islam Slimani va s'offrir un énième retour en Europe, à 37 ans

12:40
📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

📷 17 équipes déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2026 : voici la projection actuelle des pots

13:00
Jour de tirage au sort de la Croky Cup : voici les adversaires potentiels des équipes de D1A

Jour de tirage au sort de la Croky Cup : voici les adversaires potentiels des équipes de D1A

12:00
Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

Thibaut Courtois multiplie ses investissements en Belgique : il va aider à relancer une boîte de nuit mythique

12:20
Ruud Vormer remporte son premier match officiel comme entraîneur : "Ce n'est pas une star qui passe son temps ici"

Ruud Vormer remporte son premier match officiel comme entraîneur : "Ce n'est pas une star qui passe son temps ici"

11:00
La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne Edito

La Belgique a toujours un "fuoriclasse" : Rudi Garcia a ressuscité Kevin De Bruyne

11:40
Cinq sièges dorés... entre les bancs de touche : un club belge propose une expérience inédite pour ses supporters

Cinq sièges dorés... entre les bancs de touche : un club belge propose une expérience inédite pour ses supporters

11:20
Vers une dernière journée de mercato agitée au Standard ? Voici le point sur la situation

Vers une dernière journée de mercato agitée au Standard ? Voici le point sur la situation

09:00
Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

Le grand perdant de la semaine chez les Diables ? "À lui de prouver l'étendue de son talent"

10:40
La Coupe du monde U20 va commencer : un club de Pro League refuse la sélection de son jeune talent

La Coupe du monde U20 va commencer : un club de Pro League refuse la sélection de son jeune talent

09:30
Mika Godts reçoit une belle offre en fin de mercato : l'Ajax se montre très clair à son sujet

Mika Godts reçoit une belle offre en fin de mercato : l'Ajax se montre très clair à son sujet

10:20
Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

Et si c'était lui, le remplaçant numéro 1 de Romelu Lukaku ? "Je n'avais jamais joué dos au but, mais j'aime beaucoup"

10:00
1
Droit de veto à lever : pourquoi Anderlecht ne connaîtra pas son nouveau président avant octobre

Droit de veto à lever : pourquoi Anderlecht ne connaîtra pas son nouveau président avant octobre

08:00
C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

C'est très bien parti : pourquoi les Diables Rouges ne sont déjà plus qu'à un souffle de la Coupe du monde 2026

08:30
"Si je suis un emmerdeur ? Je le prends comme un compliment" : Vermant, un nom de famille pas évident à porter à Bruges

"Si je suis un emmerdeur ? Je le prends comme un compliment" : Vermant, un nom de famille pas évident à porter à Bruges

07:40
Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

Nicolas Raskin s'exprime sur sa situation difficile en club après avoir pris une bouffée d'air avec les Diables Rouges

07:00
"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

"Faire ce match au Lotto Park, c'est très symbolique" : la consigne claire de Rudi Garcia qui rend Jeremy Doku décisif

07:23
Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

06:30
Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

23:50
🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

🎥 Isaac Price fait douter l'Allemagne, l'Espagne déroule : le résumé des matchs de la soirée

23:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved