Stoke City a pris sa décision concernant un transfert d'Eric Bocat au Standard en cette fin de mercato

Eric Bocat ne devrait pas signer au Standard de Liège cet été. Un transfert au prochain mercato pourrait cependant bien avoir lieu.

À la recherche d'au moins un renfort défensif supplémentaire en ce dernier jour de mercato, le Standard a marqué son intérêt pour Eric Bocat. Ancien joueur de Mouscron et de Saint-Trond, l'arrière gauche est actuellement en manque de temps de jeu à Stoke City.

Comme nous vous l'expliquions ce lundi matin, le Standard en avait fait sa nouvelle cible prioritaire. Eduard Sobol évoluant au même poste à Strasbourg était alors en seconde position.

Mais le transfert ne devrait finalement pas avoir lieu, selon nos informations. Le club anglais ne veut pas laisser partir son joueur français malgré que celui-ci et son club aient poussé.

Vers un transfert en hiver ?

Un transfert en janvier semble plus probable. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 2,2 millions d'euros selon Transfermarkt. Son contrat avec la formation d'EFL Championship court jusqu'au 30 juin 2028. Il est donc encore loin d’arriver à expiration de son contrat, ce qui explique certainement pourquoi Stoke City n'est pas pressé de le vendre. Marc Wilmots apprécierait en tout cas son profil et sa venue en Bord de Meuse l’hiver prochain est donc une option sérieuse.

À noter qu’Eric Bocat est le meilleur ami d'une nouvelle recrue liégeoise estivale. Il s'agit de l'ailier gauche comorien Rafiki Saïd. Eduard Sobol ne devrait finalement pas rejoindre le club belge. Le Standard préférerait attendre une potentielle future signature d’Eric Bocat. Boli Bolingoli-Mbombo et Alexandro Calut devraient donc plus que probablement rester jusqu’en janvier dans la cité Ardente.