Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

Christos Tzolis a été au centre de nombreuses discussions cet été aux abords du Jan Breydelstadion. Le Club Bruges était inflexible : partir n'était pas une option. Un positionnement qui obéit à une politique sportive bien définie.

Avec le Grec dans l'équipe, le Club Bruges dispose d'un joueur qui combine la qualité technique, la vitesse et la créativité pour jouer un rôle décisif, tant en Belgique que sur la scène européenne. Actuellement, Tzolis est estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt.

Un montant impressionnant, surtout compte tenu de son jeune âge et de son parcours. Mais la vraie valeur de l'ailier ne se limite pas aux chiffres ou aux statistiques : il s'agit du potentiel et de la visibilité. Avec une nouvelle campagne de Ligue des champions réussie, il ferait encore un peu plus monter les enchères.

Le Club de Bruges a délibérément choisi ce scénario : le départ de Tzolis affaiblirait directement son noyau et son ambition. En le conservant cette saison, les Blauw en Zwart peuvent encore lui permettre de briller au plus haut niveau, ce qui ne fera qu'augmenter sa valeur marchande. Les recruteurs des meilleurs championnats le suivront de près, et la possibilité d'une vente lucrative augmentera à chaque nouvelle bonne performance en Europe.

20 buts et 16 assists la saison dernière

Un retour dans un grand championnat est de toute façon l'objectif de Tzolis. Il veut progresser dans un environnement où il peut percer et exploiter pleinement tout son potentiel. Bruges est le tremplin idéal : s'il confirme ses statistiques, un transfert vers un club en Angleterre, en Italie, en Allemagne ou en Espagne n'est qu'une question de temps.

Concernant le prix de vente potentiel, osons écrire qu'un montant supérieur aux 34 millions d'euros que le Club a reçus pour Ardon Jashari n'est pas du tout exclu. La clé pour le Club Bruges est le timing. Ne pas vendre trop tôt, mais pas non plus trop tard. La direction est passée maître dans cet exercice et pourrait ainsi s'offrir un nouveau transfert record.