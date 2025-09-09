Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record

Plus cher encore que Jashari ? Comment le Club de Bruges prépare un nouveau transfert record
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5834

Christos Tzolis a été au centre de nombreuses discussions cet été aux abords du Jan Breydelstadion. Le Club Bruges était inflexible : partir n'était pas une option. Un positionnement qui obéit à une politique sportive bien définie.

Avec le Grec dans l'équipe, le Club Bruges dispose d'un joueur qui combine la qualité technique, la vitesse et la créativité pour jouer un rôle décisif, tant en Belgique que sur la scène européenne. Actuellement, Tzolis est estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt.

Un montant impressionnant, surtout compte tenu de son jeune âge et de son parcours. Mais la vraie valeur de l'ailier ne se limite pas aux chiffres ou aux statistiques : il s'agit du potentiel et de la visibilité. Avec une nouvelle campagne de Ligue des champions réussie, il ferait encore un peu plus monter les enchères.

Le Club de Bruges a délibérément choisi ce scénario : le départ de Tzolis affaiblirait directement son noyau et son ambition. En le conservant cette saison, les Blauw en Zwart peuvent encore lui permettre de briller au plus haut niveau, ce qui ne fera qu'augmenter sa valeur marchande. Les recruteurs des meilleurs championnats le suivront de près, et la possibilité d'une vente lucrative augmentera à chaque nouvelle bonne performance en Europe.

20 buts et 16 assists la saison dernière

Un retour dans un grand championnat est de toute façon l'objectif de Tzolis. Il veut progresser dans un environnement où il peut percer et exploiter pleinement tout son potentiel. Bruges est le tremplin idéal : s'il confirme ses statistiques, un transfert vers un club en Angleterre, en Italie, en Allemagne ou en Espagne n'est qu'une question de temps.

Concernant le prix de vente potentiel, osons écrire qu'un montant supérieur aux 34 millions d'euros que le Club a reçus pour Ardon Jashari n'est pas du tout exclu. La clé pour le Club Bruges est le timing. Ne pas vendre trop tôt, mais pas non plus trop tard. La direction est passée maître dans cet exercice et pourrait ainsi s'offrir un nouveau transfert record.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Christos Tzolis

Plus de news

Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

Taclé par...Angel Di Maria, un joueur des Francs Borains se rebiffe : "Tout le monde a son avis sur moi, mais..."

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09: Simic - Benfriha - Kaba - Sels

21:40
L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

L'Arabie Saoudite pour sauver le mercato d'Anderlecht ? Un transfert XXL en préparation

21:40
Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

Rob Schoofs à l'Union pour oublier une frustration certaine : "La seule chose que je regrette de mes années à Malines"

21:20
Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

Le nouvel homme fort du Standard doit convaincre malgré les casseroles : "C'est un amoureux du club"

21:00
Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

20:00
Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

20:30
Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

Officiel : un ancien grand espoir du Standard se relance chez les Francs Borains

19:30
OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

OFFICIEL : l'OH Louvain de David Hubert réalise un joli coup en faisant revenir un ancien joueur du club

18:40
Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

Belgique - Liechtenstein bien à Sclessin ? La nouvelle sortie de Willy Demeyer

19:00
Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

Un Diable transféré sur le gong ? Domenico Tedesco retrouve (enfin) un club...pour qui le mercato est encore ouvert

18:20
Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

Voici pourquoi l'UEFA retient son souffle avant le match de l'Angleterre ce mardi soir

18:00
📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

📷 Dennis Ayensa est de retour à l'entraînement avec le Standard

17:00
Un 18e pays se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

Un 18e pays se qualifie pour la Coupe du Monde 2026

17:30
OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

OFFICIEL : un jeune talent défensif débarque pour cinq saisons au KRC Genk

16:30
De quoi satisfaire Ivan Leko ? L'ancien entraîneur du Standard accueille un joueur en toute fin de mercato à La Gantoise

De quoi satisfaire Ivan Leko ? L'ancien entraîneur du Standard accueille un joueur en toute fin de mercato à La Gantoise

16:00
Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

Anderlecht s'est également penché sur un ancien attaquant du... Club de Bruges, qu'il pourrait d'ailleurs encore recruter

13:30
OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Andi Zeqiri se lance dans un nouveau défi à l'étranger

15:30
OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

OFFICIEL : Matz Sels connaît son nouvel entraîneur après le limogeage de Nuno Espírito Santo

15:00
Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

Norman Bassette aurait pu rejoindre Anderlecht cet été : "Il n'était pas question pour moi de revenir sur ma parole"

14:20
Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

Accord trouvé : Domenico Tedesco bientôt lancé dans une nouvelle aventure ?

14:00
2
Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

Foket, Ashimeru, Flips, Rits... : voici pourquoi Anderlecht n'arrive pas à s'en séparer

13:00
Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

Le RSC Anderlecht va-t-il être remis à flots... par le Qatar ? Il y a peu de chances

12:30
1
Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

Une prolongation de contrat malgré tout ? Comment Mario Stroeykens peut résoudre le problème d'Anderlecht

11:40
Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

Ce grand talent belge va-t-il enfin lancer sa carrière... en Turquie ?

12:00
🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

🎥 La magie de la Coupe : la belle réaction de Tubize-Braine découvrant qu'ils jouent l'Union Saint-Gilloise

11:00
Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

Rudi Garcia souligne "un problème" en Belgique au niveau de la formation

11:20
"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

"Quand j'ai entendu le salaire proposé, j'ai éclaté de rire" : Matteo Dams explique son départ pour l'Arabie Saoudite

10:30
Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

Marc Coucke n'a pas fait ça par hasard : voilà pourquoi il est apparu aux côtés de Michael Verschueren au Lotto Park

09:20
1
Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

Le RFC Liège se renforce avec un jeune attaquant très prometteur

09:40
Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

Après Fenerbahçe, Domenico Tedesco est cité en Angleterre (et ça ne plaira pas à un Diable Rouge)

10:00
Départ de dernière minute à Charleroi

Départ de dernière minute à Charleroi

09:00
Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

Pas de transfert au Standard : second échec en fin de mercato, en voici les raisons

08:00
Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

08:30
La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

La RAAL prolonge l'un de ses attaquants, formé à Anderlecht

07:40
Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

Officiel : Anderlecht a annoncé son dernier transfert dans les derniers instants du mercato

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 12/09 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/09 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 13/09 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 13/09 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 14/09 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved