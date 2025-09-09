Resté à quai cet été et désormais avec la réserve : la galère continue pour une ancienne pépite du football belge

Luca Oyen veut enfin retrouver du rythme cette saison. Cela passera par un séjour prolongé avec les U23.

À 22 ans, Luca Oyen présente un historique médical malheureusement bien chargé. Le jeune ailier a déjà été victime de deux ruptures du ligament croisé, le laissant à chaque fois sur la touche pendant près d'un an.

De quoi sacrément freiner la carrière de celui qui avait fait des débuts retentissants avec le Racing à seulement 17 ans...en début de saison 2020/2021. Si imprévisible balle au pied, Oyen cherche désormais à relancer la machine.

Genk a tenté de le céder cet été

En fin de saison dernière, on l'a ainsi aperçu sur le retour avec l'équipe U23 en D1B. À deux ans de son contrat, un départ a été envisagé cet été. Mais l'ancien diablotin est resté à quai. Et il ne reprendra pas avec le noyau A. Malgré un calendrier chargé avec l'Europa League, Genk a décidé de le garder en réserve.

Le Racing a même sorti un communiqué pour clarifier la situation "Luca retourne avec le Jong Genk. Le joueur et le club sont convaincus qu'à ce stade de sa carrière, jouer est prioritaire. Au cours des dernières semaines, le club, en collaboration avec l'entourage d'Oyen, a cherché une solution externe qui n'a pas encore été trouvée".

"Afin de retrouver du temps de jeu, Luca rejoint pleinement l'équipe de Jong Genk. Depuis cette saison, elle fonctionne de manière autonome. Le club espère qu'il pourra à nouveau gagner du temps de jeu et jouer un rôle important non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, dans le vestiaire", conclut Genk. Une nouvelle épreuve à surmonter pour le garçon, à qui rien sera décidément épargné.