Zeno Debast attire de nombreux clubs de Premier League : une bonne nouvelle pour Anderlecht ?

Zeno Debast a vécu une bonne trêve internationale. Lors des deux matchs face au Liechtenstein et au Kazakhstan, la défense centrale des Diables Rouges n'a certes pas vraiment été mise à l'épreuve, mais Debast est resté irréprochable.

Après son transfert au Sporting Lisbonne, Debast a énormément progressé en l’espace d’un an. Son évolution en tant que défenseur central n’était en effet pas encore achevée. Défensivement, il laissait encore parfois échapper des détails cruciaux et, au Sporting, il a même été utilisé un temps comme milieu défensif.

Debast est spécial

Cette saison, il est devenu incontournable au cœur de la défense du club portugais et son entraîneur Rui Borges n’a pas hésité à le couvrir d’éloges : "Sa technique et sa lecture du jeu dépassent la moyenne", a-t-il déclaré. "Il a encore des points à améliorer comme défenseur central, mais s’il continue sur cette voie, il peut devenir l’un des meilleurs au monde à son poste."



C’est surtout ce premier aspect qui rend Debast si particulier. Formé comme milieu offensif, il est capable de percer balle au pied et de lancer ses attaquants seuls face au but grâce à ses passes. Sa transversale, perfectionnée auprès de Jan Vertonghen, est également devenue une arme redoutable. Les défenseurs capables de jouer ainsi sont rares.

Anderlecht peut encore encaisser gros

D’Angleterre nous parviennent d’ailleurs des informations selon lesquelles près de la moitié des clubs de Premier League l’ont déjà inscrit sur leur liste comme option intéressante pour janvier. Ils veulent encore observer ses performances en Ligue des champions, mais un transfert majeur n’est pas exclu.

Manchester United, Aston Villa, Arsenal… tous ces noms ont déjà circulé dans les tabloïds britanniques. Reste à voir ce qu’il y a de sérieux là-dedans. Mais le Sporting avait anticipé en fixant une clause libératoire de pas moins de 75 millions d’euros dans son contrat.

Un montant qu’on ne verra débourser que par la Premier League pour un défenseur central. Mais comme dit plus haut, son profil est unique. À Anderlecht, on ne s’en plaindrait pas : le club récupérerait encore 15 % sur la plus-value en cas de revente, sachant qu’il l’avait vendu pour 15,5 millions. Une somme dont Neerpede aurait bien besoin.