Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

Photo: © photonews
Du côté de Westerlo, Sinan Bolat est sur le départ. Le gardien de 37 ans retrouve sa Turquie natale.

Depuis octobre dernier, Sinan Bolat a perdu sa place dans les buts de Westerlo. Une blessure l'a d'abord contraint à sortir de l'équipe, l'arrivé d'Andreas Jungdal l'a ensuite maintenu sur le banc.

Les Campinois l'ont ainsi prêté à Kasimpasa en fin de saison dernière. Il n'y a disputé que deux matchs et n'est donc pas revenu en Belgique avec un capital confiance réstauré.

Comme attendu, l'ancien portier du Standard, de Genk et du Club de Bruges n'est revenu qu'en transit en Campine. Entrant dans sa dernière année de contrat, il va définitivement quitter le club.

Retrouver du temps de jeu

Sacha Tavolieri confirme que l'ancien international turc va s'engager du côté d'Iğdır, en deuxième division locale. Il ne manque plus que l'officialisation avant la cloture du mercato turc vendredi : Bolat s'est déjà entraîné avec sa nouvelle équipe.

Sinan Bolat va donc découvrir le football turc pour la deuxième fois de sa carrière. Avant son prêt à Kasimpasa, il n'avait jamais évolué dans le pays de ses racines, effectuant toute sa formation dans le Limbourg.

Westerlo
Sinan Bolat

