Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines

Vincent Euvrard s'est exprimé deux jours avant la rencontre entre le Standard et Malines. Le nouvel entraîneur des Rouches a livré des nouvelles plutôt rassurantes concernant son groupe.

À Louvain, Vincent Euvrard avait dirigé son premier match sur le banc du Standard après seulement trois jours passés au club. Cette fois, le nouveau T1 des Rouches a eu la trêve internationale pour mieux connaître son noyau et faire un point plus clair de la situation. Il a d'abord donné des nouvelles de l'infirmerie ce mercredi en conférence de presse, avant la réception de Malines.

"On devra prendre une décision de dernière minute concernant Homawoo et Nkada. Ils se sont entraînés partiellement avec le groupe, encore aujourd'hui. On verra leur réaction après l'entraînement de demain. Dennis Ayensa sera dans le groupe, on verra s'il commencera la rencontre, je vais garder le secret."

La semaine dernière, les Liégeois ont disputé une rencontre amicale face au Fortuna Sittard, remportée 3-1. Une rencontre au cours de laquelle Mohamed El Hankouri était titulaire et a laissé une belle impression. Il pourrait être la nouveauté dans la composition de Vincent Euvrard.

"Il est prêt à s'intégrer. J'étais content de sa prestation lors de la rencontre amicale contre le Fortuna Sittard. Surtout en première période, il nous a apporté quelque chose. Il est sélectionnable, comme à Louvain où il est rentré. Il pourrait commencer, c'est à voir. C'est une option supplémentaire, pas encore pour 90 minutes, mais plutôt pour 60 ou 75 minutes.

"Par rapport à Nayel Mehssatou, qui est plutôt un numéro 8, c'est un joueur pour évoluer devant, sur les côtés ou dans le rôle de 10. Il est intéressant dans la recherche des espaces, il sait faire le dribble ou l'action individuelle qui fait la différence contre un bloc moyen ou bas. Dans le dernier tiers, il nous donne de la créativité, il peut attaquer les espaces, donner les bons ballons ou les garder quand il est sous pression."

Dans presque tous les clubs où il est passé, Vincent Euvrard a préféré faire évoluer son équipe avec une défense à trois. Ce n'était pas encore le cas avec le Standard lors de sa première sur le banc. Opérera-t-il le changement contre Malines, après avoir pu travailler pendant deux semaines à l'abri des regards ? C'est très loin d'être certain.

"Pour le système, on verra au fur et à mesure. Dans mes anciennes équipes, on passait parfois d'une défense à 5 à une défense à 4 sur demande. Pour cela, il faut des profils hybrides, comme Henry Lawrence, qui peut jouer comme latéral dans une défense à 4 ou parmi les trois défenseurs centraux."

"On doit encore connaître l'équipe, la meilleure position de chaque joueur. Ce sont les principes de jeu et l'animation qui sont les plus importants. On doit trouver le bon moment pour changer, quand ça perturbe l'adversaire et pas notre équipe. On a besoin de stabilité pour grandir, et on verra pour le système", a-t-il conclu.