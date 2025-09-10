Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe

Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Roda JC a mis fin à sa collaboration avec le milieu de terrain de 20 ans, Ilias Splinter. Officiellement, le joueur avait demandé à être absent pour des raisons privées. Mais il a été aperçu... sur le terrain d'entraînement du Vitesse Arnhem. Une attitude qui a poussé son club à rompre le contrat.

Le manager technique Rob Servais a réagi fermement à cette affaire. "Ce n’est pas ainsi que nous fonctionnons à Roda. Nous attendons de nos joueurs de la transparence et de l’honnêteté", a-t-il déclaré dans De Limburger.

Servais a également adressé une critique au Vitesse : "Cela aurait été plus professionnel si le Vitesse nous avait informés qu’ils avaient invité l’un de nos joueurs. Cela aurait été un signe de respect entre clubs."

Le club d’Arnhem travaille actuellement activement sur le recrutement. Après avoir obtenu sa licence professionnelle, le Vitesse doit encore engager six joueurs d’ici vendredi afin d’atteindre le quota requis de seize joueurs sous contrat en Keuken Kampioen Divisie.

Splinter n’avait rejoint le Roda JC que l’été dernier, après son départ du Jong AZ. À Kerkrade, il avait intégré l’équipe des moins de 21 ans, mais avait impressionné lors de la préparation avec l’équipe première de l’entraîneur Kevin van Dessel.

Le milieu de terrain ne disposait toutefois pas d’un contrat professionnel et figurait seulement sur la feuille de paie en tant qu’amateur. Il avait été sélectionné à deux reprises dans le groupe de Roda, mais n’a finalement jamais joué en équipe première.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Eerste Divisie
Eerste Divisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Roda JC
Vitesse
Ilias Splinter

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Rigo - Bolat - Tielemans

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/09: Rigo - Bolat - Tielemans

21:00
Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

Officiel : sans club pendant l'été, un ancien grand espoir belge se recase en D1B

21:00
"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ? Interview

"Vendredi, on verra un autre Standard" : quelles sont les différences notables entre Mircea Rednic et Vincent Euvrard ?

20:40
Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

Déjà aperçu à l'entraînement : Sinan Bolat s'offre un retour aux sources à 37 ans

20:20
"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

"Quand j'ai eu l'opportunité de revenir, je n'ai pas hésité" : Kasper Dolberg revient sur son départ d'Anderlecht

20:00
L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

L'Arabie saoudite voulait Stassin ! Voici qui a empêché le gros coup du mercato

19:30
Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

Alessio Castro-Montes révèle pourquoi il n'a pas voulu prolonger à l'Union Saint-Gilloise

19:00
"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard Interview

"On va dire que je suis un clown de parler de titre" : Vincent Euvrard déballe les coulisses de son arrivée au Standard

18:40
Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

Ce jeune talent kazakhstanais qui va rejoindre Chelsea fait preuve de maturité : "Nous nous excusons pour cette défaite"

18:20
Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

Koni De Winter déjà dans une situation délicate à l'AC Milan ?

17:30
En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

En route pour la Coupe du monde 2026 ? La billetterie ouvre à 17h : voici tout ce qu'il faut savoir

17:00
Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

Manchester City piège Jérémy Doku : "J'étais vraiment en train de m'énerver"

16:30
OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

OFFICIEL : un jeune défenseur rejoint Anderlecht

16:00
Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

Voici pourquoi six des sept prochains matchs du Standard à Sclessin auront lieu le vendredi

15:40
Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines Interview

Homawoo, Ayensa, Nkada : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard avant la réception de Malines

14:40
📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

📷 La Pro League plus bénéficiaire que presque tout le G5 : le bilan du mercato belge et européen

15:20
Manuel Neuer de retour en équipe nationale allemande ?

Manuel Neuer de retour en équipe nationale allemande ?

15:00
Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

Jan-Carlo Simić quitte Anderlecht : voici le salaire astronomique qu'il touchera en Arabie saoudite

14:20
1
Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

Rudi Garcia confronté à un choix de luxe ? La Belgique parmi les meilleurs du monde

14:00
Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

Mile Svilar fait appel à des avocats : il veut absolument représenter la Belgique

13:30
1
Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

Mercato plus long en Belgique ? Le directeur sportif d'OHL s'insurge : "Cet argument n'a aucun sens"

13:00
Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

Un amical de prestige aux États-Unis pour les Diables Rouges ?

12:40
2
Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

Stroeykens et Anderlecht dans l'impasse : un risque énorme pour le club

12:20
Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

Les rumeurs l'envoyaient à Anderlecht : la mise au point de Philippe Clément

12:00
Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

Le Standard a réagi trop tard, mais n'a pas répété ses erreurs : Euvrard devra mordre sur sa chique jusqu'en janvier

11:40
28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

28 millions envolés pour Genk : que s'est-il passé ?

11:20
1
"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

"Nous sommes très fiers de leurs transferts" : le CEO de l'Union revient sur le mercato mouvementé

11:00
Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

Le Real Madrid prend une nouvelle décision radicale et la tension monte

10:30
Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

Alexis Saelemaekers pourrait vivre un tournant à l'AC Milan

10:00
Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

Un mercato plus long en Belgique... mais est-ce vraiment utile aux clubs ?

09:30
Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

Un Diable Rouge dans le viseur : l'Atlético Madrid pourrait frapper fort cet hiver

09:00
Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

Thierry Henry relance les rumeurs sur le prochain sélectionneur de l'équipe de France

08:30
Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

08:00
Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

Anderlecht envoie un joueur d'expérience en réserve : l'effectif est ingérable

07:40
Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

Un célèbre agent belge appelle à la fin de l'hypocrisie : "Le harcèlement est devenu un indicateur de performance"

07:20
Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

Les Diables métamorphosés sous Rudi Garcia ? Le sérieux recadrage d'Hein Vanhaezebrouck

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Eerste Divisie

 Play-offs (R)
Cambuur Cambuur 1-1* Den Bosch Den Bosch
ADO Den Haag ADO Den Haag 0-1 Telstar Telstar
Dordrecht Dordrecht 2-0 De Graafschap De Graafschap
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved