Incroyable : un club contraint de licencier un joueur parce qu'il s'entraînait en secret avec une autre équipe

Le Roda JC a mis fin à sa collaboration avec le milieu de terrain de 20 ans, Ilias Splinter. Officiellement, le joueur avait demandé à être absent pour des raisons privées. Mais il a été aperçu... sur le terrain d'entraînement du Vitesse Arnhem. Une attitude qui a poussé son club à rompre le contrat.

Le manager technique Rob Servais a réagi fermement à cette affaire. "Ce n’est pas ainsi que nous fonctionnons à Roda. Nous attendons de nos joueurs de la transparence et de l’honnêteté", a-t-il déclaré dans De Limburger.

Servais a également adressé une critique au Vitesse : "Cela aurait été plus professionnel si le Vitesse nous avait informés qu’ils avaient invité l’un de nos joueurs. Cela aurait été un signe de respect entre clubs."

Le club d’Arnhem travaille actuellement activement sur le recrutement. Après avoir obtenu sa licence professionnelle, le Vitesse doit encore engager six joueurs d’ici vendredi afin d’atteindre le quota requis de seize joueurs sous contrat en Keuken Kampioen Divisie.

Splinter n’avait rejoint le Roda JC que l’été dernier, après son départ du Jong AZ. À Kerkrade, il avait intégré l’équipe des moins de 21 ans, mais avait impressionné lors de la préparation avec l’équipe première de l’entraîneur Kevin van Dessel.

Le milieu de terrain ne disposait toutefois pas d’un contrat professionnel et figurait seulement sur la feuille de paie en tant qu’amateur. Il avait été sélectionné à deux reprises dans le groupe de Roda, mais n’a finalement jamais joué en équipe première.