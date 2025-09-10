Simic sur le départ : le jackpot se rapproche pour Anderlecht

Sauf surprise, Jan-Carlo Simic quittera Anderlecht dans les prochains jours. Le défenseur serbe devrait rapporter au moins 20 millions d'euros.

Jan-Carlo Simic est écarté depuis un moment à Anderlecht, où Besnik Hasi préfère le duo Hey-Kana. Avec l’arrivée de Mihajlo Ilic, recruté lors du dernier jour du mercato, un défenseur supplémentaire est venu s’ajouter à l'effectif.

Entre-temps, Al-Ittihad a officiellement contacté Anderlecht, après avoir vu que la Lazio voulait le faire venir. Le club italien veut le recruter dès le mercato d’hiver.



Pas moins de 20 millions

Al-Ittihad dispose de moyens financiers bien plus importants et a vite réagi. Ils sont prêts à offrir pas moins de 20 millions d’euros, plus des bonus. Une offre très alléchante pour Anderlecht, difficile à refuser.

Cela ferait de Simic le plus gros transfert de l’été. Si l’accord avait eu lieu plus tôt, Anderlecht n’aurait pas eu besoin de vendre Kasper Dolberg. Les négociations sont en cours, selon plusieurs sources belges, Simic devrait bel et bien partir.

Aujourd’hui, la valeur de Simic est estimée à 8 millions d’euros selon Transfermarkt. Anderlecht l’avait acheté 3,5 millions à l’AC Milan. Le championnat saoudien a besoin d'attirer des joueurs étrangers, les clubs n'hésitent pas à payer plus.